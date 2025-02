“Ik sluit deelname aan de verkiezingen niet uit”: Zet Manu politieke dynastie Van de Vanryckeghems verder?

“De komende tien jaar zal er geen nieuwe Vanryckeghem opduiken in de gemeenteraad. Manu had een opvolger kunnen zijn maar hij heeft gekozen voor het bedrijfsleven”, zo zei Kurt Vanryckeghem bij zijn afscheidsinterview als burgemeester in deze krant. Maar klopt dat ook? Nu het stof gaan liggen is na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om het eens te vragen aan de man zelf: de 40-jarige Manu Vanryckeghem.

Politieke dynastieën. We kennen ze allemaal: van de familie De Croo in Brakel tot de familie De Clerck in Kortrijk. En Waregem moet op dat vlak niet al te veel onder doen. Voor het meest indrukwekkende voorbeeld moeten we wel terug naar de 19de eeuw waar vader en zoon Ferdinand en Jules Storme het – alles samen – meer dan 60 jaar voor het zeggen hadden als burgervader.

Van recentere datum is het beleid van de familie Vanryckeghem. Vader Jozef stond drie jaar aan het roer en wat later voegde zoon Kurt Vanryckeghem daar nog eens drie legislaturen aan toe of omgerekend 18 jaar. End of the story voor de bekende Waregemse familie? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Engagement

Manu is in elk geval de enige van de zes in Waregem wonende kleinkinderen van de familie Vanryckeghem die voldoende interesse heeft in de lokale politiek om er een engagement van te maken. Hij is de zoon van gewezen sportfunctionaris Marc en moet nonkel zeggen tegen Kurt. Dat hij zich in oktober vorig jaar niet verkiesbaar stelde, komt door zijn drukke job met veel avondlijke afspraken die even gemakkelijk in Luxemburg of Limburg kunnen plaatsvinden als ergens in onze eigen provincie. Manu laat zich kennen als een vriendelijke, praatgrage kerel die zonder bril voor een lookalike van Kurt zou kunnen doorgaan.

Zeg het zelf eens Manu. Ben jij nu de man die er voor zal zorgen dat de politieke dynastie Vanryckeghem in Waregem wordt verdergezet?

“Dat sluit ik zeker niet uit. Als de partij mij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2030 vraagt om me kandidaat te stellen zal ik daar wellicht op ingaan. Al zal ik daarna heel blij zijn als ik voldoende stemmen behaal om te zetelen. Een rol als gemeenteraadslid lijkt me in eerste instantie meer dan genoeg. In oktober zag ik het nog niet zitten om mee te doen omdat ik een drukke job heb en daarnaast veel tijd wil besteden aan ons gezin. We hebben twee jonge kinderen en op die leeftijd is het toch nog heel belangrijk dat ik als papa sterk aanwezig ben. Over een kleine zes jaar ligt dat al een stukje anders.”

In welke mate was je al betrokken bij de lokale politiek?

“Ik was een periode actief bij Jong CD&V en ik ben lange tijd voor Kurt affiches gaan plakken bij verkiezingen. Op dit ogenblik is ook dat niet meer mogelijk door mijn job, maar ik blijf de lokale politiek wel volgen.”

Hoe heeft de microbe voor de Waregemse politiek je te pakken gekregen?

“Dan moet ik iets verder teruggaan in de tijd. Als kind was ik heel vaak bij mijn grootouders. Dan mocht ik regelmatig mee op pad met mijn grootvader Jozef Vanryckeghem. Zo heb ik bijeenkomsten meegemaakt in ’t Peerdeke en in de voetbalkantines in de stad.”

“Ik ben ook mee op stap gegaan naar Waregem Koerse. Het zijn herinneringen waar ik met veel plezier aan terugdenk. Kurt woonde toen nog thuis, wat mee verklaart waarom ik nog altijd zo’n goede band heb met hem.”

In het dagelijks leven ben je commercieel afgevaardigde bij het bedrijf Sportinfrabouw in Essen. Wat houdt dat precies in?

“Met Sportinfrabouw leggen we sportterreinen buiten aan. Mijn job bestaat er in om het commerciële luik van een offerte af te werken tot net voor de werken starten. Ik ben vaak op pad en dat is regelmatig ’s avonds. Dat komt omdat we meestal met verenigingen werken die pas dan tijd hebben om afspraken te maken. Zo is het moeilijk voor mij om in Waregem nog grote engagementen aan te gaan. Zelfs in het sportverenigingsleven, dat me zo dierbaar is, ben ik daardoor minder actief dan vroeger. De rugbyclub, die ik mee heb opgericht, volg ik zo alleen nog vanop een afstand.”

Roger Federer

Zijn er mensen die je inspireren?

“(Denkt na) Globaal heb ik het voor harde werkers die iets weten te bereiken en hun leven toch in alle eenvoud verder zetten. Een naam? Dan denk ik in de eerste plaats aan iemand als voormalig tennisspeler Roger Federer. Hij heeft in zijn carrière tal van topprestaties geleverd, domineerde een tijdlang het mannentennis in het enkelspel maar is nooit naast zijn schoenen gaan lopen. Wat een verschil is dat met iemand als Cristiano Ronaldo die echte vedette-allures heeft.”

Slotvraag: wat is jouw favoriete event in de stad?

“Dan denk ik aan de Waregem Koerse Feesten. Ik zie dan vrienden terug die ik al lang niet meer ontmoet heb en geniet ook van de vele activiteiten die plaatsvinden. Zeker De Nacht van de Humor is telkens opnieuw top.”