“Ik moest het gevangenispersoneel op de zenuwen werken”: studenten spelen gewonde en vluchtende gedetineerden tijdens rampoefening

Studenten van hogeschool VIVES kregen dinsdag de ‘unieke kans’ om in de huid te kruipen van gewonde en vluchtende gedetineerden tijdens een grootschalige rampoefening met honderden deelnemers in de vernieuwde gevangenis van Ieper. “Ik moest het gevangenispersoneel op de zenuwen werken”, zegt student Siebe die vanuit het hoogste celblok zicht had op de bomexplosie en brand.

Een ‘ontploffing’ weerklonk dinsdag om 10.38 uur in en rond de Ieperse gevangenis. Het gebouw staat nog even leeg na grondige renovatie- en uitbreidingswerken en dat bood een unieke kans voor een grootschalige rampoefening, die door de hulpdiensten vooraf was aangekondigd. Scholen in de omgeving vroegen hun leerlingen uit voorzorg om oordopjes mee te nemen, zodat ze niet gestoord zouden zijn tijdens het maken van hun examens.

Luide knal

“Na de geënsceneerde explosie steeg veel rook op boven de gevangenis, die werd aangemaakt door rookmachines”, getuigt Poperingenaar Siebe Liefooghe (20) die met medestudenten van VIVES een dagje mochten figureren als gedetineerden.

“Ik had een uitstekend zicht, want ik zat in een cel op de hoogste verdieping van het nieuwbouwgedeelte”, vervolgt Siebe. “De knal gebeurde in een ander gebouw: de werkplaats op de begane grond. Daardoor liep ik geen ‘verwondingen’ op. Mijn rol: af en toe de beambten van de gevangenis op de zenuwen werken. In mijn cel hoorde ik van het gevangenispersoneel dat er brand uitgebroken was, dat we rustig moesten blijven en dat we geëvacueerd zouden worden.”

Op de zenuwen werken

Die evacuatie verliep niet vlekkeloos: andere studenten kregen de opdracht om het op een lopen te zetten wanneer die kans zich voordeed. Ze werden gevat met de lach en in politiecombi’s geplaatst. Anderen waren als gewonde gedetineerden gegrimeerd en moesten afgevoerd worden met ambulances. “Ikzelf werd met andere gedetineerden opgevangen in de sporthal van het Minneplein”, aldus Siebe, die momenteel het derde jaar volgt van de bachelor Maatschappelijke Veiligheid. Zijn docent Nils Vandenbroucke volgde de ramp vanuit de crisiscel in Brugge.

“Er deden ook VIVES-studenten Verpleegkunde en Toegepaste Psychologie mee”, zegt hij. “Bij de bomexplosie en brand vielen zogezegd tientallen slachtoffers, onder wie verschillende zwaargewonden die onmiddellijk naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er waren ook vier doden te betreuren. De brandweer stelde een veiligheidsperimeter in rond de gevangenis. Ontmijningsdienst DOVO onderzocht of er nog meer bommen aanwezig waren. De volledige gevangenis werd uit voorzorg geëvacueerd onder politiebegeleiding met genomen veiligheidsmaatregelen om ontsnappingen te voorkomen. Omwonenden werd gevraagd binnen te blijven. Kinderen in nabijgelegen scholen werden binnen gehouden en ouders werden geïnformeerd dat ze hun kinderen op dat moment niet konden ophalen. Er is een callcentrum opgezet waar bezorgde omwonenden en familie van gedetineerden terechtkonden. In AC Auris was een opvangcentrum ingericht voor bezorgde familieleden.”

Praktijk

De politie zorgde voor verkeersomleidingen in het stadscentrum, onder meer bij het Minneplein, het Vandenpeereboomplein en de Veemarkt. Tegen 16 uur was de oefening ten einde en de meeste hinder van de baan. “Als docent ‘crisisbeheer en noodplanning’ ben ik altijd verheugd om studenten te laten deelnemen aan rampoefeningen”, aldus Nils. “Zo zien ze hoe de theorie wordt omgezet in de praktijk. Voor de studenten was het een unieke kans om effectief te worden opgesloten en daarna geëvacueerd te worden uit de gevangenis.”

“Het was absoluut de moeite”, beaamt Siebe. “Later zou ik graag aan de slag gaan in de sector van de noodplanning.”

Heropening

De gevangenis van Ieper wordt donderdag officieel heropend, de eerste echte gedetineerden worden er begin volgend jaar verwacht. (TP)