“Ik mis de Belgische frieten soms”: doctoraatsstudente Loes viert oudejaarsavond in Quebec

Loes Verhaeghe is bezig aan een vierjarig doctoraat in het Canadese Quebec. De eindejaarsfeesten verdeelt ze tussen België en Canada. Kerstmis vierde ze nog gezellig met de familie in Ieper, terwijl ze 2024 in Canada zal inzetten.

Loes volgde het middelbaar in het College van Ieper en volgde daarna een master bio-ingenieur aan de UGent. Ze studeerde af in juni. “In februari ging ik op uitwisseling naar Canada voor mijn masterthesis”, vertelt Loes. “Uiteindelijk had ik interesse in een doctoraat – ook wel PhD genoemd. Mijn promotor was ook al van België naar Canada verhuisd voor haar werk en vroeg of ik wilde blijven.”

Haar doctoraat gaat over afvalwaterzuivering, waarbij ze een wiskundig model combineert met artificiële intelligentie. “Het duurt vier jaar, dus tot september 2027. Het is een joint PhD, dat wil zeggen dat ik ook nog af en toe in Gent moet zijn voor mijn werk. Ik woon in Quebec en werk aan de Université Laval. Dat is ongeveer een halfuurtje met de bus van mijn appartement. Ik werk er samen met verschillende andere internationale studenten. Ze komen uit alle hoeken van de wereld: Mexico, Brazilië, Iran…”

Op pad

In haar vrije tijd trekt Loes graag de prachtige Canadese natuur in. “Quebec is een grote, maar rustige stad in het Franstalige deel van Canada. Intussen leerde ik vrienden kennen en we trekken er af en toe samen op uit. Mijn familie kwam eerder dit jaar op bezoek en toen deden we ook een rondreis. Momenteel is het winters in Quebec, met temperaturen tot -15 graden.”

Nederlands praten

Loes is nu enkele weken in België. “Ik ben altijd blij om terug te keren en weer Nederlands te kunnen spreken. Ook de lekkere frieten en het bier mis ik wel als ik niet in België ben”, lacht ze. “Het tijdsverschil bedraagt zes uur. Ik heb regelmatig contact met het thuisfront. Het is fijn dat ik kerst met mijn familie kan vieren. De meeste van mijn vrienden keren met kerst naar huis. Op 30 december vlieg ik weer naar Quebec en daar zal ik de overgang van oud naar nieuw vieren. Op oudejaarsavond gaan we naar evenement bij het parlementsgebouw. Daar is er live muziek en zullen we aftellen naar middernacht. Er zal ook vuurwerk zijn.”