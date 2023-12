“Ik laat mij niet onteigenen voor golfterrein Paul Gheysens”: Knokse boer Ronny (66) verzet zich

“De geschiedenis herhaalt zich: ooit hebben ze mijn vader onteigend, nu proberen ze het met mij”, zucht gepensioneerd landbouwer Ronny Van Belleghem uit Duinbergen. Hij wil zijn landbouwgrond niet afstaan voor het golfresort dat Ghelamco-baas Paul Gheysens wil realiseren in Knokke-Heist.

Veertig jaar heeft Ronny Van Belleghem (66) geboerd op een stuk landbouwgrond dat hij van zijn vader erfde. Nu baat hij café ‘Saks’ uit in de Duinbergenlaan en verhuurt hij zijn 2 ha landbouwgrond aan een jongere boer om er patatten en gerst op te telen. Zelf heeft hij geen zoon die aan landbouw wil doen.

Onteigening

In de spraakmakende televisiereportage Pano vorige week verzette Ronny Van Belleghem zich tegen de onteigening van zijn gronden. “Alle andere Knokse boeren applaudiseren voor mijn moed, maar ze hebben wel hun handtekening geplaatst voor de verkoop van hun akkers”, zegt hij.

“Een halve eeuw geleden deed zich hetzelfde voor. Toenmalig burgemeester Jan-Baptist de Gheldere en schepen Manu Dezutter hebben mijn vader onteigend: hij moest 4 hectare landbouwgrond afstaan in het kader van ‘het algemeen belang’. Bij de onteigening kreeg hij 20 frank – een halve eurocent – per vierkante meter. De lokale overheid wou zogezegd een gemeentezaal bouwen. Het werd een barak die half zo groot is als mijn café. Maar aannemer Blaton mocht op die plek wel het project Laguna Beach realiseren.”

“Ook nu wordt geschermd met ‘het algemeen belang’. Een private golf en appartementen bouwen, is dat algemeen belang? Op landbouwgrond? Mag dat zomaar? Ze hebben enkele jaren geleden al de erfdienstbaarheid om naar mijn land te gaan, gesupprimeerd. De overweg in Duinbergen is geschrapt. Er loopt nu wel een nieuwe baan naar het zwembad.”

Bosgrond?

“In Knokke-Heist is blijkbaar alles mogelijk. Elke deelgemeente heeft een bijzonder plan van aanleg, dat bepaalt wat er mogelijk is. Behalve Duinbergen. Al in 2005 wisten ze dat ze landbouwgrond zouden onteigenen, in 2018 hebben ze plots, zonder ons te kennen, landbouwgrond als bosgrond ingekleurd.”

“Vorig jaar heb ik van het gemeentebestuur een aangetekende brief gekregen, met de vraag om eens te komen praten. Ze wilden mij 100.000 euro per hectare gegeven. Ik ben niet gezwicht, ook al zeiden ze dat ik bij een verplichte onteigening veel minder zou opstrijken. Dat is zand in je ogen strooien.”

In beroep

“Ik heb een advocaat onder de arm genomen om in beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning die Vlaams minister Zuhal Demir verleend heeft. Eerst keurde ze de plannen van Ghelamco-baas Paul Gheysen af, vier weken later werd het project na minieme aanpassingen goedgekeurd. Ze steken hier wat uit in Knokke-Heist, ook voor het vastgoedproject Dunenwater werd landbouwgrond opgeofferd.”

“Mijn gronden moeten zogezegd dienen om het stadsrandbos door te trekken, als buffer met de golf. Knokke-Heist krijgt Vlaamse subsidies voor het planten van bomen. Maar ik geef niet toe. Andere boeren hebben het opgegeven, ze schijten in hun broek als de burgemeester bij hen komt. Maar ik ben niet bang. Het gekke is dat nu pas de natuurverenigingen mee op de kar gesprongen zijn, na mijn protest.”

Russen

“Weet je wat de grond van het probleem is? Ten tijde van de bankencrisis heeft de Generale Bank veel verlies geleden. De familie Lippens zat in zak en as. Nu hebben de rijke Russen het Knokse vastgoed in handen: zij hebben het geld om het project van Paul Gheysens te financieren. Je denkt toch niet dat hij appartementen van 200 m² met vier garageboxen wil realiseren voor het personeel van zijn golfterrein?”, aldus Ronny Van Belleghem.