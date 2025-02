“Ik heb geslapen als een roosje”: Astrid Lafaut ontwaakt als tweede eredame na finaleshow Miss België

Miss West-Vlaanderen 2025 was ze al, maar zaterdagavond werd Astrid Lafaut uit De Panne ook nog uitgeroepen tot Miss Social Media en Miss Vlaanderen. Wij belden haar ’s anderendaags op en waren duidelijk niet de enigen. “Ik heb al heel veel telefoontjes en berichtjes gekregen van mijn volgers. Ik gebruik de rest van de zondag om die allemaal te beantwoorden.”

Met Astrid Lafaut stond voor het tweede jaar op rij een Pannese in de finale van Miss België. Zij hoopte het dan ook minstens zo goed te kunnen doen als ‘haar voorgangster’, Juliette Popeye. Maar waar het avontuur van Juliette vorig jaar eindigde in de top 15, belandde Astrid zaterdagavond zelfs op het ereschavot.

Veel supporters

“Na een intense repetitieweek beleefde ik een hele emotionele avond”, vertelt ze ons zondagmiddag. “Ik had als Miss West-Vlaanderen mijn plek in de finaleshow versierd, met nog 31 andere finalistes aan mijn zijde. Uit die hele groep werd ik tot Miss Social Media uitgeroepen en dan mocht ik ook nog eens verder doorstoten naar de laatste vijftien kandidates. De avond kon toen al niet meer stuk, voor mezelf en mijn vele supporters. Naast mijn vriend en mijn familie, waren er ook tientallen vrienden en collega’s in de zaal aanwezig. Samen goed voor bijna tien procent van het publiek!”

Bekroning

Uiteindelijk werd Astrid zelfs verkozen tot tweede eredame en Miss Vlaanderen. Haar kamergenote van de voorbije week, Jane Baesen, werd Miss Wallonië en eerste eredame. Het felbegeerde kroontje ging naar Karen Jansen, die al voor de tweede keer deelnam aan de missverkiezing.

“Mijn voeten doen nog altijd wat pijn van die hoge hakken”

“Ik ben echt dolgelukkig met die podiumplek, wat een mooie beloning is voor mijn vele inspanningen van het voorbije jaar. Voor mij is mijn meisjesdroom zeker uitgekomen. Ik kan vol trots terugblikken op een jaar van persoonlijke groei en belangrijke levenslessen, zoals dat je altijd jezelf moet blijven. Dat brengt je namelijk het verst”, weet ze.

Influencer

Ook met de titel van Miss Social Media is Astrid heel tevreden. “Die zal mijn online bereik ongetwijfeld verder vergroten, zodat ik mijn stem daar nog luider kan doen klinken voor het mentaal welzijn van jongeren. En uiteraard biedt dit ook volop kansen voor samenwerkingen met winkels of merken. De gemeente heeft alvast aangegeven dat ze mij willen inzetten als ambassadeur. Mijn job als administratief bediende in het Belgisch-Frans bedrijf van mijn papa wil ik voortaan dus combineren met opdrachten als influencer.”

Nood aan rust

Astrid verdwijnt nu dus zeker niet uit de spotlights, al heeft ze wel eerst nood aan wat rust. “Ik heb gisternacht heerlijk geslapen, maar mijn voeten doen nog altijd wat pijn van die hoge hakken”, lacht ze. “Ik breng de rest van de zondag dus grotendeels in de zetel door, want ik heb nog heel veel berichtjes te beantwoorden. Ook langs deze weg wil ik graag al mijn familieleden, sponsors en andere supporters bedanken voor dit mooie avontuur. Het was een intense, maar leerrijke ervaring!”