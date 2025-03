“Ik ga zwaardere thema’s niet uit de weg”: Stephanie Calant doorbreekt taboes

Na drie jeugdboeken lanceert de Kortrijkse auteur Stephanie Calant haar nieuwste werk ‘Sporen’. Zestien prachtig geïllustreerde verhalen nodigen de lezers uit om stil te staan bij de sporen die ze achterlaten en ontvangen. “Met mijn boeken wil ik generaties verbinden en moeilijke thema’s bespreekbaar maken, want verhalen hebben de kracht om taboes te doorbreken.” En dat is precies wat Stephanie doet.

Al van jongs af aan had Stephanie Calant een diepe liefde voor taal. Als tienjarig meisje pende ze haar gedachten neer in dagboeken, een veilige haven voor haar emoties. Op haar elfde lag er al een zelfgeschreven poëziebundel op haar nachtkastje. “Ik schreef enorm veel, het was mijn manier om de wereld te begrijpen. Opstellen op school? Die waren bij mij altijd langer dan verwacht en heel fantasierijk. En schrijfwedstrijden? Daar deed ik met plezier aan mee”, lacht ze.

Schoolbanken

Haar eerste kortverhaal ontstond op de schoolbanken. “Mijn hoofdpersonage leed na een vliegtuigcrash aan geheugenverlies en herkende haar partner niet meer. Ik gaf het verhaal aan mijn toenmalige lerares Nederlands, mevrouw Debaere. Haar feedback was goud waard: ‘Hier zit iets in. Stuur het op naar een uitgeverij.’Die woorden bleven hangen. Het eerste zaadje was geplant.”

Haar eerste volwaardige manuscript was een verhaal over een kameleon en het thema people pleasing. “Ik wilde begrijpen waarom ik altijd iedereen tevreden wilde stellen, maar mezelf daarin verloor.” Jarenlang zou dit verhaal in de kast verdwijnen.

Leerling met autisme

Tijdens haar rol als GON-begeleider zou Stephanie in 2006 haar eerste boek in eigen beheer uitbrengen. Dit bijzondere project ontstond dankzij Jasper, een van haar leerlingen met autisme. “Jasper tekende, ik schreef. We wilden samen laten zien dat kinderen met autisme wél fantasie, creativiteit en emoties hebben. Dat boek was de start van mijn schrijversavontuur.”

“Mijn grote droom? Mijn verhalen verfilmd zien”

Stephanie werkte mee aan educatieve kinderboeken voor Die Keure en Wolters Plantyn. In 2017 blies ze nieuw leven in haar verhaal over de kameleon.Emilio & Margaux Ben jij mijn vriend?verscheen bij uitgeverij Het Punt, met illustraties van Wouter Vervaeck. In 2021 volgde Emilio & Margaux Help, hoe vind ik me-ZELF?. “Dit tweede boek over de kameleon Emilio gaat over jezelf vinden in een maatschappij vol verwachtingen en weerspiegelt eigenlijk mijn persoonlijke zoektocht naar richting in mijn leven toen.”

Zwaardere thema’s

Stephanies verhalen zijn meer dan mooie vertellingen. Ze dragen een boodschap. “Veel kinderen en jongeren vinden niet de juiste woorden om zich uit te drukken. Met mijn boeken wil ik hen een tool aanreiken. Ik hoop dat mensen meer open en met minder schroom durven praten over moeilijke onderwerpen. Dat ze de moed vinden om taboes te doorbreken.” Haar nieuwste boek Sporen markeert een nieuwe fase. Dit keer schrijft ze voor jong én oud, met verhalen die generaties verbinden. “Thema’s als rouw, grenzen, relaties en eigenwaarde zijn vaak abstract en moeilijk. Met mijn personages Eekhoorn, Muis en Olifant – samen toevallig ‘EMO’ – bied ik lezers een startpunt voor reflectie. Ik geef geen pasklare antwoorden, ik nodig uit tot gesprek.”

Illustrator Peter Rigole en vormgever Elena Vanhauwaert brachten het boek visueel tot leven en Andrea Croonenberghs sprak het bijbehorende audioboek in. Maar Stephanie denkt al verder: “Ik heb Sporen laten vertalen naar het Engels. Soms moet je gewoon durven. Een ‘nee’ heb je, een ‘ja’ kan je krijgen. Mijn grote droom? Mijn verhalen verfilmd zien. Als dat ooit gebeurt, dan zie ik dit het liefst in een poëtische animatiestijl. Een vorm die de sfeer en emotie op een gelaagde en visueel krachtige manier tot leven brengt.”

De boeklancering op 13 maart is volzet, maar wie Stephanie en haar werk wil ontdekken, is welkom op zaterdag 15 maart om 11 uur in Standaard Boekhandel K in Kortrijk.‘Sporen’is daar te koop en ook verkrijgbaar via stephaniecalant.be en Uitgeverij Het Punt. Het audioboek is beschikbaar via Boekenmagie.be, Spotify en Storytel.