“Ik ga 3.000 kilometer door Nieuw-Zeeland lopen”: ultrasporter Karel Sabbe maakt zijn grote nieuwe uitdaging bekend

Ultrasporter Karel Sabbe uit Anzegem kwam de opbrengst van zijn trailrun overhandigen aan Somival Waregem. Dat geld gaat naar de atleten die volgend jaar deelnemen aan de Special Olympics in Kortrijk. Maar hij maakte er ook meteen zijn volgende nieuwe uitdaging bekend: “Op 1 februari vertrek ik voor één maand naar Nieuw-Zeeland voor mijn volgende uitdaging”, gaat Karel verder. “De bedoeling is om daar het land te doorkruisen, goed voor 3.000 kilometer.

“We zijn enorm dankbaar dat Karel opnieuw voor Somival koos als goed doel”, vertelt Mia Frére, al meer dan 30 jaar actief bij Somival, een sportclub die sport en ontspanning aanbiedt aan personen met een beperking en/of chronische aandoening.

3.600 euro voor Somival

“Het idee kwam er om een trail te organiseren waar men met mij kon meelopen”, zegt de 35-jarige Karel Sabbe. “Dat werd een groot succes met lopers uit heel het land en Nederland, waardoor ik een opbrengst van 3.600 euro kan schenken aan Somival. Het concept was betalen om mee te lopen. Er was koffie, taart en spaghetti. In het verleden steunden we Somival ook al. Mijn vrouw was vroeger in het bestuur en was begeleider bij het zwemmen op zaterdag. Somival ligt ons dus nauw aan het hart. Met dat geld kunnen de 17 atleten deelnemen aan de Special Olympics. Het volgende doel kondigen we na de jaarwisseling aan.”

“Ik ga heel Nieuw-Zeeland doorkruisen, goed voor 3.000 kilometer. Ik passeer zelfs langs een vulkaan”

“Op 1 februari vertrek ik voor één maand naar Nieuw-Zeeland voor mijn volgende uitdaging”, gaat Karel verder. “De bedoeling is om daar het land te doorkruisen, goed voor 3.000 kilometer. Het record staat op 39 dagen. Ik wil dit graag in 30 dagen klaren, goed voor 100 kilometer per dag over wandelpaden, strand, regenwoud, langs een vulkaan waar The Lord of the Rings opgenomen is, heel wat hoogtemeters en 120 kilometer met een kajak. Dat laatste zal op karakter zijn (lacht). Daarvoor ga ik nog oefenen in de kajakclub in Zwevegem. Na een jaar relatieve rust ben ik dit volop aan het voorbereiden. Mijn vrouw, ouders en vrienden zullen mij bijstaan in Nieuw-Zeeland. Gelukkig heb ik goeie sponsors om dit te bekostigen. Zelf verdien ik daar niets mee.”

Barkley Marathons

Karel Sabbe bereikte als een van de weinigen ter wereld de finish van de Barkley Marathons in Tennessee (VS) en hij brak het wereldrecord op de Pacific Crest Trail (VS). Hij legde de 4.300 km af in amper 46 dagen en deed daarmee vijf dagen af van het vorige record.