“Ik doe dit om andere mensen te helpen”: Filip (60) doneert al 15 jaar bloed

Vrijwilligers zijn de spil van heel wat verenigingen en organisaties. Dinsdag 5 december was dan ook de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Het is de dag waarop jaarlijks wereldwijd de vrijwilligers in de kijker worden gezet. Ook bij het Rode Kruis(-Vlaanderen) zijn vrijwilligers de spil van de werking. Anzegemnaar Filip Gevaert is een van de 13.000 Rode Kruis-vrijwilligers van heel Vlaanderen. Reeds vijftien jaar geeft hij om de drie maanden bloed. “Ik help er andere mensen en de wetenschap mee vooruit”, aldus Filip Gevaert (60).

Tijdens het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Rode Kruis Waregem-Anzegem – Anzegem bestaat 80 jaar en is ondertussen samengesmolten met Waregem – werden er getuigschriften uitgedeeld aan bloedgevers. “We huldigden bloedgevers voor 25, 50, 75, 100 en 125 bloedgiften en we erkenden onze eigen verdienstelijke leden voor 10 tot 35 jaar dienst binnen onze afdeling”, klinkt het bij Rode Kruis Waregem-Anzegem.

Driemaandelijks

Filip Gevaert kreeg een getuigschrift overhandigd voor vijftig bloedgiften. “Ondertussen staat de teller al op 60 bloedafnames, want de huldiging komt altijd iets later”, aldus Filip Gevaert die lesgever is in de nijverheidsschool VTI Waregem afdeling Hout & Bouw. “Driemaandelijks meld ik me aan in Kruisem, waar mijn moeder jarenlang voorzitter was van de bloedgeversclub. Ik ben ermee begonnen om anderen te helpen. Bloedstalen worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Een persoonlijk voordeel is dat om de drie maanden mijn bloed via deze weg wordt gecontroleerd. Als er iets fout is, zoals bijvoorbeeld ijzertekort, krijg je een melding van het Rode Kruis. Het houdt niet zoveel in: een klein prikje en een normale afname duurt een viertal minuten.”

Naast bloeddonatie zijn er heel wat vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten op de meest diverse manieren. Van ondersteuning bij de organisatie van bloedinzamelingen, het organiseren van hulpposten op evenementen, dringend en niet-dringend ziekenvervoer, lesgever eerste hulp, zorgbib-vrijwilliger, animator vakantiekampen voor mensen met een beperking, taken in opvangcentra enzovoort.

Niet alleen voor heel wat zieke mensen is de bloedinzameling van het Rode Kruis van levensbelang. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om levens te redden. Buiten bloed wordt er ook plasma en bloedplaatjes ingezameld. In 2021 kwamen in heel Vlaanderen 171.800 donoren langs, goed voor 451.000 opkomsten. Het jaar voordien waren er 454.500 opkomsten gedaan door 175.000 donoren. Het is voor het Rode Kruis Vlaanderen een hele uitdaging om aan voldoende donoren te geraken. Elk jaar heeft Vlaanderen 40.000 nieuwe bloeddonoren nodig.