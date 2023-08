IJzerwake betreurt houding Ieper rond gastspreker Dries Van Langenhove

“Het recht op vrijheid van meningsuiting geldt ook voor schokkende meningen en kan niet onderworpen worden aan preventieve censuur.” Dat zegt Egwin Six van vzw IJzerwake in een reactie op het feit dat het Ieperse stadsbestuur zich opnieuw buigt over de toegestane vergunning voor de IJzerwake, nu bekend raakte dat Dries Van Langenhove er gastspreker zal zijn. Vredescollectief Ieper vraagt zich echter af of de toespraak van Van Langenhove te rijmen valt met wat in het ‘Vredescharter’ staat.

Vergadering

Het Ieperse stadsbestuur zit maandagavond samen om te debatteren over de toegekende vergunning voor de IJzerwake, nadat bekend raakte dat Dries Van Langenhove er als gastspreker zal optreden. Ook de ‘Kameraadschapschapsavond’, die gepland staat op de vooravond van IJzerwake, komt op tafel. Die kreeg nog geen vergunning, maar de organisatoren bezorgen de stad ontbrekende informatie. Na de heisa van vorig jaar rond de IJzerwake en het muziekfestival Frontnacht riep de stad het ‘Vredescharter’ in het leven met daarin antidiscriminatieregels en andere voorwaarden voor alle evenementen op Iepers grondgebied.

Het recht op vrijheid van meningsuiting geldt ook voor schokkende meningen en kan niet onderworpen worden aan preventieve censuur

“In de meer dan 20 jaren dat de IJzerwake doorgaat en een correcte samenwerking met de stad Ieper aan de orde is, wordt dit nu door partijpolitieke inmenging onmogelijk gemaakt”, zegt Egwin Six van IJzerwake. “De stad Ieper zou verbolgen zijn over het feit dat de IJzerwake Dries Van Langenhove als gastspreker uitnodigt. Al enkele jaren staat Dries Van Langenhove op het lijstje van mogelijke gastsprekers. Nu hij geen partijpolitiek mandaat meer bekleedt, nodigen wij hem inderdaad uit om voor ons te spreken. Wij proberen mensen uit te nodigen die een groter publiek kunnen bereiken en aantrekken. En net zoals in het verleden hoeft een gastspreker noch onze mening te verkondigen, noch dienen wij akkoord te gaan met wat hij of zij zegt. De stad Ieper struikelt over een gastspreker en wil daar maandag aanstaande over vergaderen, terwijl de goedkeuring voor de IJzerwake al enige tijd rond is. Het recht op vrijheid van meningsuiting geldt ook voor schokkende meningen en kan niet onderworpen worden aan preventieve censuur.”

Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang, moet zich volgende maand wel voor de Gentse rechtbank verantwoorden voor negationisme, racisme en verboden wapenbezit. “Maar ook voor hem geldt het vermoeden van onschuld, want hij werd voor geen enkel feit veroordeeld. Wie het vermoeden van onschuld negeert, tast één van de fundamenten van de rechtstaat aan”, aldus Six.

‘Vredescharter’

De organisatie merkt op dat de IJzerwake het ‘Vredescharter’ wel degelijk ondertekende. “Het charter mag echter niet worden misbruikt voor politieke doeleinden en het mag de grondrechten, waarover de vzw beschikt, niet onderuit halen”, zegt Egwin Six. “Nochtans is dat net waar de stad Ieper op lijkt aan te sturen. Voor de duidelijkheid: Dries Van Langenhove komt op zondag en niet op zaterdag, de goedkeuring voor zondag is binnen en werd dus niet geweigerd. En de eisen voor de aanvraag voor de ‘Kameraadschapsavond’ zijn uitgebreider dan vorige jaren gebruikelijk waren, de ontbrekende informatie wordt nog verzameld en doorgegeven, wat helemaal iets anders is dan een weigering op inhoudelijke gronden voor zondag. In verband met de ‘Kameraadschapsavond’ kunnen we nog meegeven dat dit een zangavond is met liederen uit de studentencodex in aanwezigheid van onder ander verschillende nationalistische studentenverenigingen. Nadien zal een dj zorgen voor een streepje muziek.”

Vredescollectief Ieper, dat vorig jaar werd opgericht in een reactie op de Frontnacht, vraagt zich echter af of de geplande toespraak van Dries Van Langenhove te rijmen valt met wat in het ‘Vredescharter’ staat. “In dat charter staat te lezen dat de stad ‘met alle wettige middelen de verspreiding van uitlatingen die aanzetten tot haat, racisme en antisemitisme, seksisme, openlijk fascistische en xenofobe beweringen op het grondgebied van Ieper zal proberen te verhinderen”, aldus Dirk Clement van Vredescollectief Ieper.

Twijfels

“Van Langenhove zat in het verleden niet verlegen om ronduit wansmakelijke uitspraken rond de regenboogvlag, die hij een pedofielenvlag noemde, en toonde zich grote voorstander van een wetenschappelijk (sic) experiment waarbij men nagaat ‘wat er zou gebeuren met een Vlaamse stad als we een tijdje enkel nog etnische Vlamingen toelaten en we de ‘multiculturele verrijking’ dus terugdraaien.” Ook uit Vredescollectief zijn twijfels over de geplande ‘Kameraadschapsavond’ aan de vooravond van IJzerwake. “De organisatoren presenteren een softere versie van Frontnacht, maar de naam ‘Kameraadschapsavond’ verwijst ondubbelzinnig naar de Waffen SS en de Oostfronters die hier wel ingelijfd via de door nazisme veroordeelde August Borms.”

Ook de vakbond ABVV West-Vlaanderen, die deel uitmaakt van het Vredescollectief, is er niet gerust in. “Van de ‘Kameraadschapsavond’ is het zeker dat dit een extreemrechts initiatief is dat 100 procent haaks staat op de algemene waarden in onze hedendaagse maatschappij en al zeker op de waarden van Vredesstad Ieper”, zegt provinciaal secretaris Erik Van Deursen.