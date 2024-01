IJzertoren staat volledig in de stellingen: “Extra blikvanger voor de bezoekers”

Een opvallend beeld langs de boorden van de IJzer in Diksmuide. De IJzertoren zit er volledig in de stellingen. Dat is nodig voor de grondige renovatiewerken die op de planning staan en het hele jaar zullen duren. Bezoekers blijven welkom, maar het monument sluit wel even de deuren vanaf maandag.

Precies dertig jaar na de eerste grote restauratie van de IJzertoren, start nu de tweede. Daarvoor moest het monument van ruim 80 meter hoog helemaal in de stellingen. “Het totaal gewicht van die constructie is 265 ton. De stelling is opgebouwd met 9,5 kilometer verticale staanders en 20,5 horizontale leggers”, schetst directeur Peter Mouton de omvang. Lang zal die indrukwekkende stellingenconstructie niet blijven staan. “Maandag start de aannemer met het herstel van de kruiskop bovenaan waar de letters AVV-VVK staan. Volgens de planning moeten die werken tegen eind maart achter de rug zijn en dan wordt dat deel van de stelling alvast afgebroken. We verwachten dat de grondige restauratie tot eind dit jaar zal duren.”

Tijdens de voorstelling van de werken vorig voorjaar abseilde Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) nog van de IJzertoren. Vlaanderen geeft een subsidie van 1,3 miljoen euro. De totale kostprijs is 2.184.500 euro. “Tussen 2014 en 2018 lieten we reeds herstelwerken uit, maar die waren niet zo indrukwekkend als nu”, geeft Mouton toe. “Tijdens deze fase herstellen we het gevelmetselwerk om waterinspijpeling tegen te gaan. Verder staat er schrijnwerk op het programma en worden de dichtingen en sluitingen van de ramen nagekeken.”

Voor de bezoekers hebben de werken geen invloed. “Nee hoor, die kunnen het monument gewoon blijven bezoeken. Ze krijgen er een originele foto van de IJzertoren gratis bij (knipoogt). We sluiten wel van maandag 8 tot en met 28 januari. Vanaf maandag 29 januari start ons nieuwe seizoen. Meer informatie vind je op www.museumaandeijzer.be. (GUS/foto GUS)