IJzertoren deze zondag in Het Verhaal van Vlaanderen: “Nooit meer oorlog”

Op zondag 26 februari staat de site van de IJzertoren centraal in de televisiereeks Het Verhaal van Vlaanderen met presentator Tom Waes. Conservator Peter Verplancke duikt op als een van de experten die de Eerste Wereldoorlog toelicht. “Het toont toch het belang aan van de IJzertoren”, zegt Peter Verplancke

Het Verhaal van Vlaanderen is de reeks over de geschiedenis van Vlaanderen, die momenteel op Eén loopt. Zo’n klein jaar geleden maakte Tom Waes samen met zijn team opnames op en rond de site. De IJzertoren met zijn boodschap ‘Nooit meer Oorlog’ krijgt een centrale plaats in de negende aflevering van de reeks. Conservator Peter Verplancke geeft uitleg en duiding bij de gebeurtenissen van tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

Symbool van vrede

“De ploeg van Tom Waes nam twee jaren geleden contact met ons op”, zegt Peter Verplancke. “Ze deden research en zijn hier verschillende keren geweest om de geschiedenis in kaart te brengen en de juiste info te krijgen over de IJzertoren als symbool van vrede en Vlaamse ontvoogding.”

De makers van het programma brengen de impact van de Eerste Wereldoorlog in de streek van Diksmuide in kaart. De IJzertoren, het herdenkingsmoment bij uitstek, komt daarbij uitgebreid aan bod. In de aflevering wordt ook stilgestaan bij de IJzerbedevaarten waar duizenden bedevaarders naartoe kwamen. “We hebben geen moment getwijfeld om mee te werken aan de reeks omdat onze geschiedenis deel uitmaakt van het verhaal van Vlaanderen”, zegt directeur Peter Mouton.

Misverstand over overstroming van de IJzer uit de wereld helpen

Van de gelegenheid maakte Peter Verplancke gebruik om een hardnekkig misverstand over de Eerste Wereldoorlog uit de wereld te helpen. “Men zegt altijd dat dankzij de overstroming van de IJzer de Duitse troepen een halt werd toegeroepen. Dat is niet waar. Het was water van de zee die de Duitsers tot staan heeft gebracht. Het is de zone tussen de IJzer en de spoorweg Diksmuide-Nieuwpoort, wat vandaag de Frontzate wordt genoemd, dat onder water werd gezet.”

De directeur en conservator zijn uiteraard tevreden dat de IJzertoren op die manier nog eens onder de aandacht komt. “Tevreden is een groot woord. Je komt er maar in omdat er iets speciaals gebeurd is”, zegt Peter Verplancke. “We kunnen maar moeilijk tevreden zijn over het feit dat er hier oorlog is geweest. Dat het monument en de site zijn rol heeft gespeeld is duidelijk.”

Vernieuwd museum

In de IJzertoren zit een vernieuwd museum van 22 verdiepingen. Daarin komt de impact van de Eerste Wereldoorlog in de streek en de geschiedenis van de IJzertoren aan bod, maar het museum wil vooral de boodschap van vrede uitdragen. “De soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hier hebben gevochten, hadden nadien twee boodschappen: wij willen nooit meer oorlog en we willen onze rechten krijgen. Daar staat de IJzertoren als monument voor. Het is te vergelijken met wat nu in Oekraïne gebeurt. Het toont het belang van onze site in andere conflicten”, besluit Peter Verplancke.

Naast Peter Verplancke maakt ook Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum in Ieper zijn opwachting in het programma als expert. Ook professor Koen Aerts van de Universiteit van Gent komt aan bod, maar hij zal het eerder hebben over de naoorlogse periode.