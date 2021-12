IJspiste ziet het aantal bezoekers fors toenemen

De ijspiste van het Boudewijn Seapark in Brugge beleeft hoogdagen: sinds de heropening eind oktober, werd er al elf procent meer bezoekers geteld dan in dezelfde periode twee jaar geleden. “Mensen hebben hun rondje schaatsen duidelijk gemist in coronatijd”, zegt Geertrui Quaghebeur.

IJsfanaten bleven de voorbije twee jaar op hun honger zitten: de overdekte schaatsbaan in Sint-Michiels bleef door corona en het tijdelijke vaccinatiecentrum dicht. Het nieuwe schaatsseizoen bracht gelukkig beterschap. “We werden de eerste dagen van de herfstvakantie echt overrompeld”, zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. “Elf procent meer bezoekers dan in november 2019, op woensdagnamiddagen en vrijdagavonden zelfs een verdubbeling: de mensen hebben hun rondje schaatsen duidelijk gemist.”

Vroegere openingsuren

“We voelden bij de heropening ook heel veel animo bij de scholen en jeugdbewegingen. Dat resulteerde dit seizoen in een pak meer reservaties. Daarom werd er beslist om de openingstijden aan te passen: op woensdagnamiddag kan je in plaats van om 14 uur al om 13 uur op de ijspiste terecht en ook op vrijdagavond gaan de deuren voortaan een uurtje vroeger open. Op zaterdagen is dat zelfs twee uur vroeger, ‘s zondags is de piste nu van 10 uur tot 17.30 uur doorlopend open. “Op die manier kunnen we alles wat beter spreiden”, klinkt het.

Democratisch

Die stormloop op de ijspiste valt volgens woordvoerster Geertrui Quaghebeur eenvoudig te verklaren. “Schaatspret blijft tijdloos en toegankelijk vertier voor jong en oud. We hebben natuurlijk ook met z’n allen erg lang thuisgezeten. Bovendien is schaatsen niet zo duur: 9 euro voor een hele namiddag. Als je je eigen schaatsen meebrengt, betaal je zelfs maar 6 euro”, aldus Geertrui.

In 2019 mocht de ijspiste overigens vijftig kaarsjes uitblazen: de schaatsbaan verwelkomde op 14 mei 1969 haar eerste bezoekers. Grote renovatieplannen zijn er volgens Geertrui Quaghebeur evenwel nog niet. “In 2012 werd de koelinstallatie wel deels vervangen, goed voor een investering van 51.000 euro, en in 2015 hebben we ons een ‘nieuwe’ ijsdweilmachine moeten aanschaffen. We kochten die toen tweedehands voor een bedrag van 30.000 euro, en voor de opstart van het nieuwe seizoen had ze een groot onderhoud nodig. Die machine heeft immers ook twee jaar stilgestaan. Het ijs wordt tijdens de openingsdagen minstens twee keer geschaafd, zowel voor als tijdens de publieke beurten”, besluit Geertrui. (WK)