IJspiste in Koksijde dagenlang gesloten omdat ijs niet bevroren raakt: “De weergoden zijn ons niet gunstig gezind”

De afgelopen dagen ondervond de ijspiste in Koksijde moeilijkheden met het warme weer. Omdat het ijs niet genoeg bevroren raakte, werd de piste gesloten. Woensdagvoormiddag kwam het nieuws dat de ijspiste terug geopend werd. “Wij proberen onze inwoners en toeristen al jaren een mooie ervaring te bezorgen, namelijk schaatsen onder een open (sterren)hemel”, zegt evenementenmanager Peter Bruneel. “Helaas zijn de weergoden ons dit jaar echt niet goed gezind. Vooral de té warme temperaturen tijdens de afgelopen nachten in combinatie met de stevige wind maakten het moeilijk om voldoende kwalitatief ijs te vormen. De ijsbaanbouwer en de gemeentelijke diensten zijn dag én nacht in de weer om de schaatsbaan optimaal te krijgen en te houden, en met succes: woensdagochtend om 10 uur is de schaatsbaan opnieuw opengegaan. We blijven de situatie elk moment van de dag opvolgen. Gelukkig is er ook onze gezellige kerstmarkt, waar er dagelijks liveoptredens zijn gepland. We laten ons niet uit ons lood slaan en maken er een gezellige eindejaarsperiode van in Koksijde.” (DM)