IJspiste in Knokke-Heist officieel geopend: “Zullen tot 60 procent minder verbruiken”

In Knokke-Heist is de ijspiste vrijdagavond officieel geopend. Ook de boksauto’s op ijs zijn weer van de partij.

Eerst was er een bezoekje van Sinterklaas om 17 uur, om 19 uur volgde de officiële opening door het showteam van schaatsclub Kristallijn Gent. Na deze spectaculaire opener volgde een kwartier later muzikale ambiance met dj Koen van Studio Enjoy. Langs de kant kon het publiek genieten van een koffie of andere drankjes.

“Alles samen zullen we dit jaar tot 60 procent energiezuiniger zijn”, zegt uitbater Alain. “En dat door een reeks ingrepen. Om te beginnen zal het ijs twee centimeter dunner zijn. Minder ijs betekent minder volume om te koelen. Verder zal de volledige tent afgesloten worden, waardoor de koelte binnen blijft. Ook het bargedeelte sluiten we volledig af van de ijspiste zelf, om de warmte daar te houden. (MM)