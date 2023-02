Ijs- en eethuis Goeste zet hopscheuten op de kaart: “Delicatesse waar we trots op mogen zijn”

Zoveel mogelijk mensen bereiken met hun passie voor lokaal lekkers en de korte keten, dat wil restaurant-tearoom Goeste op de Grote Markt in Poperinge doen. De Maand van de Hopscheuten zomaar voorbij laten gaan, is dan ook geen optie. Elf Poperingse restaurants nemen deel aan Maand van de Hopscheuten. Hoptelers Benedikte Coutigny en Wout Desmyter van hopboerderij ’t Hoppecruyt leveren het witte goud aan restaurants en particulieren. Bij Sowepo brengen ze de karakteristieken van de hopscheuten samen onder de naam Houblonesse.

“Er is onze Goeste Boetiek waar we niet alleen ons eigen ijsmerk l’Héritage aanbieden, maar ook tal van andere streekproducten. In ons restaurant werken we met een volledig lokale kaart. De hopscheuten mogen nu uiteraard niet ontbreken”, klinkt het bij zaakvoerder Bart Mostaert.

Hopscheuten in room

“Chef Louis heeft een lekker gerecht voorbereid: gebakken sint-jacobsnootjes, karnemelkstampers, gerookt spek, hopscheuten in de room en lichte mousseline van St. Bernardus tripel. Er zijn ook aangepaste gerechten in het kader van de Maand van de Hopscheuten. Op de kaart zal het bij twaalf gerechten mogelijk zijn om hopscheuten als supplement te vragen. De hopscheuten zullen op drie verschillende wijzen geserveerd worden, in functie van elk gerecht”, zegt Bart. “Zelf eet ik de hopscheuten het liefst puur met een beetje echte olijfolie en een snuifje guérande zout.”

Chef Louis heeft een lekker gerecht voorbereid: gebakken sint-jacobsnootjes, karnemelkstampers, gerookt spek, hopscheuten in de room en lichte mousseline van St. Bernardus tripel. © gf

Uniek en tijdelijk karakter

“Het is vanzelfsprekend dat we aan de slag gaan met hopscheuten. Het is een belangrijk seizoens- en streekgebonden product en het exclusieve karakter heeft ook een aantrekkingskracht. Wat maakt hopscheuten zo bijzonder? Het is een delicatesse waar we trots op mogen zijn en het heeft een unieke smaak. Daarnaast is het unieke en tijdelijke karakter ook zeker een meerwaarde. Als het weer meevalt, kunnen we nog tot begin april mensen plezieren met hopscheuten. Vorig jaar moesten we jammer genoeg wachten tot eind maart voor er voldoende aanbod was door het vriesweer”, vertelt Bart.

“Wat we ook niet mogen vergeten is dat voor je de hopscheuten op je bord krijgt er een arbeidsintensief werk aan voorafgaat. De oogst moet manueel gebeuren en dat zorgt er ook voor dat er een prijskaartje aan het witte goud hangt.”