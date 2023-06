IHK haalt Oxfamprijs binnen: “Lied over eerlijke handel”

In het Instituut der Heilige Kindsheid (IHK) pronken ze trots met de prijs die ze haalden in de Oxfam-actie. Er werd een wedstrijd uitgeschreven door Oxfam België waar heel wat scholen aan deelnamen. De leerlingen uit het 4de jaar moderne talen van het IKH werden uiteindelijk bekroond als laureaat.

Directeur Jo Willemyns geeft ons de nodige uitleg: “Oxfam België zette een actie op voor scholen rond het thema Ik strijd voor een fair klimaatbeleid. De leerlingen, begeleid door onze leerkrachten hebben hier enthousiast aan mee gedaan. Deze wedstrijd ging door naar aanleiding van de Week van de Fair Trade, eind vorig jaar. Oxfam spoort met deze actie de jongeren uit de Vlaamse en Brusselse scholen aan om mee na te denken over het klimaat en de eerlijke handel. Nu kwam een afvaardiging van Oxfam ons feliciteren als laureaat en de prijs overhandigen. Meer bepaald was het de vierde moderne talen die het IHK vertegenwoordigde.”

Film en lied

Wat maakte het project van deze vierdejaars leerlingen nu zo bijzonder? Ze organiseerden tijdens de Week van de Fair Trade een verkoop van eerlijke, maar vooral ook heerlijke producten. Daarnaast werden er ook filmpjes gemaakt. Deze gingen over eerlijke handel. “Ze zochten daarvoor informatie op over eerlijke handel en een duurzaam klimaat. In verschillende klassen werd er een idee uitgewerkt. Dit resulteerde in de filmpjes, waar al eens een liedje bij werd gezongen.” De winnende klas, het vierde jaar moderne talen, kreeg de meeste stemmen van de andere klassen. Hun bekroonde lied was Fair Trade Boer zoekt K3. Dit werd uiteindelijk de inzending van het IHK voor de Oxfamwestrijd. En ze vielen ermee in de prijzen. “De scholenactie van Oxfam België prikkelde in totaal meer dan 60.000 leerlingen. In 180 scholen werd er actief deelgenomen met onder meer lessen en met activiteiten in de werkwinkels. We zijn dan ook fier om als school uit Ardooie tot de laureaten te behoren”, besluit directeur Jo Willemyns. (JM)