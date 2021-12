Ignace Michiels concerteert in duo in Begijnhofkerk

Organist Ignace Michiels pakt tweemaal uit met een duoconcert in de stemmige Begijnhofkerk. Op zondag 26 december om 15.30 uur treedt hij er op met Ilona Ingels (hobo). Op het programma staan heel wat stemmige kerstmuziek en composities van o.a. Telemann, Marcello en Mozart.

Ignace Michiels is leraar orgel aan het Brugse Conservatorium en artistiek docent aan de hogeschool in Gent. Hij is tevens gastprofessor aan Wheaton College in Chicago. Sinds 1991 is hij titularis-organist in de Sint-Salvatorskathedraal en organisator van het Kathedraalfestival. Als solist reist hij vrij geregeld Europa en Amerika rond.

“Ilona Ingels kreeg haar basisopleiding aan het Brugse conservatorium bij Jan Wauters. Ze vervolgde haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij docent Karel Schoofs en behaalde in juni 2020 haar masterdiploma. Momenteel volgt ze nog de masteropleiding althobo bij Dimitri Mestdag. Ilona speelde mee in talrijke orkesten zoals Rotterdams Philharmonisch Orkest, Belgian National Orchestra, Orchestre Philharmonique Royal de Liège en vele andere”, vertelt Ignace Michiels.

Stemmige kerstmuziek

Op zondag 2 januari om 15.30 uur brengt het duo sopraan Liedewijde Ingelbrecht Ignace Michiels in de Begijnhofkerk opnieuw een rijk gestoffeerd programma met stemmige kerstmuziek en sfeervol werk van o.a. Bach en Mozart.

“Liedewijde Ingelbrecht studeerde aanvankelijk bij Lieve Maertens aan het Brugse conservatorium. Nadien deed ze haar masterstudies aan het Leuvense Lemmensinstituut in de klas van Johan Uytterschaut. Ze participeerde in producties zoals Le Nozze di Figaro van Mozart en de Mattheuspassie van Bach. Liedewijde is ook lid van het wereldberoemde koor Scala o.l.v. de Kolacny Brothers. Ze is bovendien als pedagoog verbonden aan de conservatoria van Brugge en Oostende”, geeft Ignace Michiels nog mee. (CGRA)

Tickets voor deze concerten kosten 10 euro. Info en reservatie: 0476 75 63 85, kathedraalfestival.brugge@fulladsl.be.