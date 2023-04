Ignace en Liliane laten slagerij over aan zoon Pieter en Aurélie: “Voortaan als Keurslager Pure”

Na 39 jaar hebben Ignace en Liliane afscheid genomen van hun keurslagerij. Zoon Pieter (36) en zijn partner Aurélie (32) nemen de zaak over en gaven het de nieuwe naam ‘Keurslager Pure’. “We kunnen en mogen verder bouwen aan een succesvolle zaak”, klinkt het.

Met veel goesting en enthousiasme zijn Pieter Lampaert (36) en zijn partner Aurélie Depuydt (32) begonnen aan hun nieuw avontuur in Poperinge. “Mijn vader Ignace en moeder Liliane hebben 39 jaar een keurslagerij gehad langs de Ieperstraat 179. Het was voor hen tijd om te genieten van hun pensioen. Dat wij de zaak zouden overnemen was niet vanzelfsprekend”, vertelt Pieter. “Zelf heb ik altijd in de voedingssector gewerkt en Aurélie in de horeca. Het is een verandering voor ons allebei en met kindjes van 3 en 1 jaar is dit geen evidente beslissing. We willen er allebei volledig voor gaan en kijken uit naar deze nieuwe uitdaging.”

Assortiment

“Na 39 jaar zorgen wij voor een nieuwe wind in de slagerij, maar de klanten hoeven niet te vrezen. Voor hen verandert er niet veel. Hier zijn mensen die al 39 jaar over de vloer komen. Een koppel was hier de laatste klant bij mijn vader en moeder en op onze eerste dag stonden ze als eerste aan de deur”, vertelt Pieter. De nieuwe zaakvoerders namen de voorgevel al onder handen en een make-over van de binnenkant volgt binnen enkele jaren.

“Het bestaande assortiment en de kwaliteit blijven, maar er wordt wel verder uitgebreid met kant-en-klare meeneemgerechten, weekendsuggesties, tapasplanken… We kiezen voor enkele verfrissende toevoegingen zoals hapjes of visgerechten. We gaan voor wat verjonging in ons aanbod, maar de specialiteiten zoals koetong blijven”, vult Aurélie aan.

Pure

De beenhouwerij gaat verder onder de naam Keurslager Pure. “We werken met streekgebonden producten en zetten zo goed mogelijk in op de korte keten. Bij ons vind je bijvoorbeeld Poperingse vingers, een gedroogde worst, met Hommelbier. Er zijn ook konijnenbillen met St.Bernardus. We kiezen er ook voor om niets voorverpakt aan te bieden”, zegt Pieter. “Volledig op maat is een service die wij kunnen aanbieden. Een potje charcuterie van 100 gram of een halve plak paté? Bij ons is dat geen probleem. Klanten kunnen bij ons kiezen wat ze willen en hoeveel ze willen. Tijdens de zomer zullen we ook inzetten op interactie met de klanten. Er zal côte à l’os aangeboden worden waarbij klanten de hoeveelheid zullen kunnen kiezen en waarbij we gepaste kruiden zullen aanbieden.”

In de slagerij staat ook een meeneemfrigo. “Daar vinden klanten dagschotels, soep, warme en koude sauzen, maar ook enkele basisproducten zoals boter of room.” In april zijn enkele acties op de opening te vieren.