Iets gezien dat beter kan? Meld het via De Panne App: “Dit is een supersnel meldpunt”

In september vorig jaar lanceerde De Panne als een van de pilootgemeenten in Vlaanderen een nieuwe app. De Panne-app bouwt verder op ‘Mijn Burgerprofiel’ van Digitaal Vlaanderen, en is – naast de website – ieders digitale loket voor alle overheidszaken, aangevuld met lokaal nieuws en dienstverlening. Het lokaal bestuur wil de app nu een stevige boost geven met een in het oog springende communicatiecampagne waar niemand naast kan kijken.

Om de app in de broekzak of in de handtas van alle inwoners en tweedeverblijvers te krijgen, is de gevel van het gemeentehuis in de Zeelaan de blikvanger van de ludieke communicatiecampagne met een levensgrote banner en als slogan: ‘App je iets gezien dat beter kan? Download onze app en stuur je melding door. App-laus voor jou! Jij draagt bij aan een mooier De Panne.’

Ludieke borden

Met deze positieve campagne wil het bestuur meer dan 24.000 ogen richten op De Panne en gemeente mooier en beter maken. Op strategische openbare plaatsen zullen ludieke gsm-borden met de QR-code van de app, panelen, posters, stickers alle burgers sensibiliseren om de Panne-app te gebruiken als meldpunt.

De app en de QR-code werken snel en eenvoudig. Een simpel voorbeeld: tijdens een wandeling in het Calmeynbos verspert een afgebroken tak jouw pad. Je hoeft dan echt niet de bosbeheerder of het Agentschap Natuur en Bos te verwittigen. Je stuurt gewoon je melding via De Panne app, liefst met een foto en een klein woordje uitleg. Zo komt deze melding supersnel terecht bij de medewerkers van het lokaal bestuur, die ervoor zorgen dat het juiste team of de juiste externe partner wordt verwittigd. Zij houden je op de hoogte, en je verdient een ‘app-laus’ omdat je bijdraagt aan een mooier De Panne en ervoor zorgt dat het bestuur sneller aan de slag kan om de hindernis op te ruimen.

Gudrun helpt

De knop ‘Melding doen’ bevindt zich linksboven in een hoekje van de app. Daar kan je je gegevens invullen en een foto meesturen. Alle meldingen komen binnen bij het onthaal. Heb je hulp nodig? Op de pagina waar je de app kan downloaden, legt een onthaalmedewerker – Gudrun je persoonlijk uit hoe je de app installeert en makkelijk een melding doet. Het bestuur kiest bewust voor een herkenbaar gezicht en persoonlijke aanpak om mensen te begeleiden naar de app. Uiteraard ben je ook welkom in het gemeentehuis.

De digitalisering gaat razendsnel. Voor steeds meer diensten kan of moet je online. Online een treinticket kopen, een rekening betalen of je belastingaangifte indienen is handig, maar niet iedereen is op tijd op de digitale trein gesprongen. Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat iedereen digitaal mee kan. Aan de onthaalbalies kan je altijd terecht als je wat extra ondersteuning nodig hebt. Maar er is meer: bij de digidokters kan iedereen op vaste momenten terecht met alle digitale vragen. Binnenkort breidt deze dienstverlening nog uit naar Digibank Westkust, waarvan er twee digipunten in De Panne zijn. Je kan er opleidingen of workshops volgen, laptops uitlenen …

Burgemeester Bram Degrieck: “Om te communiceren moet je met twee zijn: iemand die spreekt, en iemand die luistert. We hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de communicatie naar de burger en nu zorgen we er ook voor dat burgers makkelijker met ons kunnen communiceren. We hopen dan ook dat onze inwoners dit makkelijke en laagdrempelige middel zullen gebruiken. Zo kunnen we allemaal beter samenwerken om kleine ongemakken sneller te verhelpen.”

Meer betrokken

Schepen Nicolas Luyssen: “Digitale middelen aanreiken om de dienstverlening te ondersteunen, is de boodschap. Deze app past totaal in de bredere benadering van ‘digitaal in mensentaal’. Met deze promotiecampagne willen we de betrokkenheid van de burger verhogen.”

Download de app of lees meer op www.depanne.be/applaus