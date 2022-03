Ierse hoogdag op 12 maart in De Speelman

In Woumen wonen weinig Ieren. Maar sommigen houden wel van de Ierse tradities en trekken in deze tijd wel eens naar het groene eiland om van de feeststemming te proeven. Dat hoef je dit jaar niet te doen, want De Speelman wordt op zaterdag 12 maart even een Ierse kroeg.

“Hou je van gemoedelijke en supervriendelijke mensen, dan ben je in Ierland op de juiste plek”, vertelt Kathleen Berten. “Wij zijn echte Ierlandfanaten. Stel ons een vraag over Ierland en we zijn voor uren vertrokken. En wie houdt er nu niet van die opgewekte muziek en ingetogen pareltjes van balades? De Ierse muziek is werelderfgoed. Ter gelegenheid van onze Saint Patrick’s Day viering brengen The Vanco Brothers vooral Ierse folknummers, met een zijsprong naar een aantal Amerikaanse en Britise folksongs, en hier en daar een Vlaamse toets. Je mag er zeker van zijn dat je heel wat vrolijke liedjes zal kunnen meezingen. Na het optreden laten we nog een bijzonder liveconcert van de Iers-Britse folkpunkband The Pogues zien op een megagroot televisiescherm.”

Wat drinkt een mens daarbij? Guinness, dé nationale drank van het eiland, is de suggestie van de avond. Voor de democratische prijs van 3,50 euro schuiven Kathleen en Alex je een 33 cl. pint onder de neus. Die avond kun je bij aankomst ook een lotje kopen, tijdens de pauze worden enkele leuke prijzen verloot.

Dresscode groen

Saint Patrick is niet alleen de beschermheilige van Ierland, maar ook de patroon van kuipers, mijnwerkers en smeden. Hij beschermt bovendien tegen ongedierte, veeziekte en allerhande kwaad. Alle redenen dus om hem op zaterdag 12 maart te eren in de Jonkershovestraat 22 in Woumen. Dresscode als het even kan: groen! Vanaf 20.30 uur, gratis inkom. (KLD)