Ierse dansshow met Celtic Roses op Labadoux, ook ‘Mr. Paul’ is van de partij

De organisatie van het Labadoux Festival heeft enkele namen gelost voor de editie van 2024. Zo brengt Celtic Roses op zaterdag 4 mei Dancing Tales by the Fire. Dit is een unieke Ierse dansshow die door de eeuwen heen reist. Celtic Roses brengen tradities tot leven in 21ste eeuw. Ze vertellen een verhaal met dans en muziek en brengen daarbij een prachtige mix van Ierse tradities en andere stijlen.

Op zondag 5 mei staat Madou garant voor een onvergetelijk concert. Na 40 jaar afwezigheid herrijzen ze met ongeëvenaarde kracht. In 1981 veroverden ze ieders hart met echte belpopklassiekers als Witte Nachten en Niets is voor Altijd. Nu keert Madou terug, verrijkt door een nieuwe generatie. Jan Devos, Wiet Van de Leest en Vera Coomans blijven de kern. Thomas Devos en Louis Van de Leest, fakkeldragers van de volgende generatie, doen het vuur van Madou opnieuw oplaaien.

Paul Van Bruystegem, de koning van de Belgische bas, bekend van Triggerfinger, onthult zijn veelzijdige muzikale geest in het project ‘Mr. Paul & The Lowriders’. In dit nieuwe avontuur verkent hij de wereld van bluesy psychedelica en psychedelische poprock. Zijn nieuwste album neemt je mee op een sonische reis die de grillige schoonheid van het leven weerspiegelt.

Spilar

Maak je klaar voor een onstuimige avond vol energieke folkpunk met Uncle Bard and the Dirty Bastards op zaterdag 4 mei. Ze brengen een aanstekelijke mix van Ierse traditionele muziek en punkrock. Van meezingers als Whiskey Devils tot hartverscheurende ballades.

En er zijn nog meer namen bekend, zoals Spilar, een band met een grote voorliefde voor folksongs van Belgische bodem. Afspraak op zondag 5 mei. Ook het trio GePpetto met Jarne Debue, Florias Coasaert en Issa Hellebaut is van de partij. Ze brengen een eigen repertoire aan duistere ‘sjabang’ overgoten met een ferme dosis circus. Een betere opener voor Labadoux is er wellicht niet. (Patrick D.)