Ieperse Wijngilde zet Spaanse wijnen in de kijker

De Ieperse Wijngilde bestaat al 32 jaar en verdubbelde intussen al het ledenaantal. De leden genieten van de uitgelezen wijnkennis van voorzitter Guy Ceulemans. Samen met chef-kok Bert Vandenbussche heeft hij bijpassende gerechtjes gekozen voor bij de Spaanse wijnen, die dit jaar het thema vormen.

Als een charmante gastheer biedt Guy Ceulemans ons bij het binnenkomen meteen een goed glas Château Canon-la-Gaffelière 2005 Saint-Émilion Grand Cru Classé aan en natuurlijk vergeet hij ook zijn echtgenote niet, die eveneens een wijnliefhebster blijkt te zijn. “Wat is er mooier dan als koppel samen van een goed glas wijn te genieten? Toen we ermee begonnen in 1990 telde onze wijngilde een 15-tal leden en nu zitten we aan het dubbele. Het is absoluut geen mannenclubje, want ongeveer 40% is vrouw. In de loop der jaren hebben we onze manier van werken wat aangepast. Waar het vroeger eerder een traditionele wijnles was, is het nu op een meer ontspannen manier wijnweetjes oppikken. In onze beginjaren waren het zuivere degustaties met het beoordelen van de wijnen.”

In de loop der jaren is de werkwijze geëvolueerd, vertelt Guy verder. “Omdat veel leden wilden weten welk gerecht bij welke wijn hoort, zijn we gerechtjes bij de wijn gaan proeven. Op een proefavond worden vier gerechtjes geserveerd, die ook inbegrepen zijn in het lidgeld van 260 euro. Wie een avondje moet missen, krijgt het bedrag van het eten teruggestort en wordt bovendien gecompenseerd met een fles uit onze wijnkelder. Volledig nieuwe leden kunnen trouwens kennismaken met onze vereniging op de openingsavond op 23 september voor 70 euro. Schrijven ze dan toch in voor het hele werkjaar, dan wordt die 70 euro afgetrokken van het volledige lidgeld en krijgen ze bovendien ook nog gratis glazen aangeboden. Er worden drie wijnen geproefd bij het voorgerecht en nog eens drie bij het hoofdgerecht. Wijnen met gerechten combineren is geen exacte wetenschap. Bovendien evolueren smaken en gerechten ook. De ene kok gebruikt bijvoorbeeld andere kruiden in eenzelfde gerecht en dat vraagt dan soms om een andere wijnkeuze.”

Guy benadrukt dat ze absoluut geen elitaire vereniging zijn. “We hebben leden uit alle lagen van de bevolking en dat maakt het zo boeiend. Wie verwacht dat we enkel topwijnen van bekende chateaus proeven moeten we teleurstellen: dat is niet meer betaalbaar. We zijn niet gebonden aan een wijnhandelaar en kopen onze wijnen dan ook onafhankelijk aan. Ik reis heel veel in functie van mijn wijnhobby en koop geregeld rechtstreeks van de wijnboer. Dit jaar hebben we gekozen voor Spaanse wijnen en starten op 23 september met een ontdekking van wat Spanje als wijnland te bieden heeft. Op 18 november bestuderen we de wijnstreek Rueda, terwijl we op 27 januari de Rioja in de schijnwerpers zetten. Op 5 mei ontdekken we de geneugten van de Ribera del Duero in het noorden van Spanje. We sluiten elk werkjaar af met een culinaire maaltijd, waarbij chef-kok Bert Vandenbussche ons nog eens extra in de watten legt met bijhorende gerechtjes.”

Wijngeheugen

Op de proeverij krijgen de deelnemers de kans om een degustatiefiche in te vullen. “Ze moeten dat niet doen, maar het helpt om de wijnen die we proeven te vergelijken en uit elkaar te houden. We kijken onder meer naar het uitzicht, de reuk, smaak, afdronk en staan ook stil bij ‘wijn en gerecht’. We werken niet met punten. Sommige leden houden wel al die degustatiefiches bij en er zijn er zelfs die de etiketten van de lege flessen bewaren om nog beter hun wijngeheugen op orde te houden.”