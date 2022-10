Ieperse Vredesloop is na twee coronajaren terug

Zaterdag is er opnieuw de Käthe Kollwitz Vredesloop in Ieper, en dit voor de 23ste keer. Organisator Geert Vanlangendonck (64) mikt op een 400-tal lopers en nodigt iedereen ook uit voor het inhoudelijk programma achteraf.

Geert Vanlangendonck komt uit Ieper en is een vredesactivist. “Met de Vredesloop wllen we een duidelijke boodschap uitdragen: stop oorlog en verrechtsing. Er is momenteel een serieuze crisis aan de gang in ons land. Dat zorgt voor een valkuil, waarbij veel mensen zich naar extreemrechts beginnen richten. Wij willen daarvoor waarschuwen.”

Parcours

Om 15 uur start de 5 km jogging, tien minuten later is er de ‘10 miles for Peace’. “We zien het minder en minder als pure competitie, maar eerder als een solidariteitsloop. Ons deelnemersveld bestaat uit competitieve en recreatieve lopers. Als we 400 deelnemers mogen verwelkomen, dan ben ik een gelukkig mens. Je kan de dag zelf nog inschrijven, dat kost 8 euro. Start -en aankomstzone is traditioneel aan de Fenix. Ook het parcours blijft ongewijzigd in vergelijking met de laatste editie van 2019. Velen zeggen dat het traject van onze ‘10 miles” een van de mooiste van Vlaanderen is, met passages door de Palingbeek, langs het Bijlanderpad, de Caterpillar krater en Zillebeke Vijver. Ook dit jaar planten we onze Vredespaal neer. Dit keer kozen we voor Hill 60 aan de spoorweg. We maken de link met WO II. Op deze locatie werden twee Franse verzetslieden doodgeschoten door de SS, opnieuw een verwijzing naar de verrechtsing.”

Geert wil dus ook aandacht schenken aan het inhoudelijk programma, aansluitend op de Vredesloop. “We starten om 17 uur, binnen in de Fenix. Er zijn enkele sprekers van vredesorganisaties uitgenodigd. Ansje Vanbeselaere (Intal) en Ludo De Brabander (Vzw Vrede) geven duiding over de Oorlog in Oekraïne en de gevolgen die we ervaren op maatschappelijk vlak. Ellen de Soete is afkomstig uit Brugge en spreekt in naam van de 8 mei-coalitie. Zij brengt een getuigenis over haar mama Bertha Serreyn. Bertha was 17 toen ze in het verzet ging. De getuigenis gaat over gruwelijke mishandelingen, fysisch en psychisch, van de Gestapo.” (API)

Info: www.vredesloop.be.