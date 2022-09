Ieperse vestingen worden verfraaid: “Mooier zicht en meer fruit”

Afvalcontainers bij de vestingen: met dat beeld moeten passanten even leven om straks te genieten van een mooier landschap. De stad pakt nu een laatste zone in het vestinglandschap aan en plant later extra bloemen en fruitbomen.

Wie de voorbije dagen langs de Ieperse buitenvestingen wandelde of fietste, merkte ter hoogte van de hondenlosloopweide een container op met bouwafval. Momenteel wordt de laatste fase uitgevoerd van jarenlange werken op en rond de Ieperse stadswallen.

“De werken moeten de beeldkwaliteit van de vestingen verbeteren”, zegt Iepers schepen van Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “We streven naar een meer sober, landschappelijk uniform, veilig en ecologisch waardevol vestinglandschap.”

De ‘binnenvestingen’ zijn intussen klaar. “Daar werd vorig jaar het laatste stuk aangepakt: oude plantvakjes die niet meer zo proper waren, zijn opgeruimd”, aldus Despeghel.

Nu volgt het “sluitstuk” op de ‘buitenvestingen’. Dat is de zone tussen horecazaak Pacific Eiland en zaal Fenix.

“De stad kocht er de voorbije jaren verschillende volkstuintjes, maar hier en daar zijn nog historische verhardingen, oude beplantingen, tuinhuisjes, paaltjes en afsluitingen aanwezig. Dit alles wordt opgeruimd en daarna worden deze zones ingezaaid met bloemenmengsels en de aanplanting van bijkomende fruitbomen. Dat biedt kansen voor meer beleving rond ecologie. We hopen dat mensen er in de toekomst bijvoorbeeld hun fruit gaan plukken.”

Ook de hondenlosloopweide werd aangepakt. “Oude verharding en constructies zijn weggenomen en er is een zitbank geplaatst, zodat baasjes kunnen zitten terwijl hun hond in de weide loopt”, vervolgt Despeghel. “De verdere werken in de omgeving zullen maximaal twee weken duren. Later op het jaar, wanneer het hopelijk iets natter is, kunnen we inzaaien en aanplanten.”

Aan de andere kant van Ieper worden de plannen opgemaakt voor een nieuwe groene long: het Jan Yperman Park, naast het gelijknamig ziekenhuis.

“Daar kan een tweede hondenlosloopweide komen”, bevestigt Despeghel. “Die wordt ruimer en krijgt een waterpartij om de dieren te laten zwemmen, want dat leeft onder de bevolking. Momenteel schrijven we volop de subsidiedossiers. Een datum prikken voor de geplande werken is nog te vroeg.” (TP)