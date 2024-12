Ieperse Toegankelijkheidsraad op zoek naar extra leden: “Ons doel is een stad met voor allen dezelfde mogelijkheden”

In Het Perron blikte de Ieperse Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid (ISAT) terug op haar verwezenlijkingen en stelde ze een ambitieus eisenpakket voor aan het nieuwe stadsbestuur. Met een duidelijke focus op inclusie wil de raad ook in de toekomst de drempels verlagen voor mensen met toegankelijkheidsproblemen.

De Toegankelijkheidsraad werd in 2018 opgericht en kreeg met toenmalig schepen Ives Goudeseune voor het eerst een verantwoordelijke voor toegankelijkheid. Onder leiding van voorzitter Kathleen Bevernage, secretaris Marvin Odent, communicatieverantwoordelijke Liesbeth Gheldof en bestuursleden Jef Verschoore, Steve Boussemaere en Phillippe Dequidt heeft de raad zich de afgelopen jaren ingezet voor een inclusieve samenleving. “Toegankelijkheid gaat verder dan enkel rolstoelgebruikers of blinde en dove mensen,” legt Marvin Odent uit. “We hebben ook oog voor mensen met een autismespectrumstoornis of anderstaligen. Ons doel is een stad waarin iedereen dezelfde mogelijkheden heeft, ongeacht beperkingen.”

Om haar werk verder uit te breiden, zoekt de Toegankelijkheidsraad nieuwe leden. Zowel verenigingen als individuelen kunnen zich aansluiten. “Met een tiental actieve leden in werkgroepen kunnen we meer focus brengen en sneller tot oplossingen komen”, zegt Marvin. “We zijn alvast tevreden over de goede samenwerking met het vorige stadsbestuur en hopen die positieve lijn de komende jaren door te trekken.”

De raad heeft een memorandum samengesteld met concrete voorstellen om Ieper toegankelijker te maken. Een van de nieuwe projecten is een Hoppinpunt aan het Jan Yperman Ziekenhuis, gefinancierd met een cheque van 50.000 euro van het Agentschap Wegen en Verkeer. Een Hoppinpunt is een mobiliteitsknooppunt waar verschillende vervoermiddelen naadloos op elkaar aansluiten. De ISAT roept gemotiveerde mensen op om deel te nemen en zo mee te bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via iepersetoegankelijkheidsraad@gmail.com of marvin.odent@telenet.be. Samen streven ze naar een Ieper waarin toegankelijkheid de norm is.