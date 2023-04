Ieperse ‘tankmuseum’ krijgt vorm: “Geen Plopsaland in kaki”

Hoe zit het nu eigenlijk met dat tankmuseum in Ieper? We brachten een bezoekje aan enkele loodsen van de Ieperse militaire kazerne. Daar moet in 2027 een expo met als thema ‘gewapende conflicten na 1945’ de deuren openen. Er is al hard gewerktn want de verzameling omvat al heel wat wapentuig. “Het is niet onze bedoeling om oorlogje te spelen, we willen mensen wel iets bijbrengen over wat een oorlog betekent.”

“Dat ding heeft voor mij geen geheimen.” Het ding waarover de Ieperse kolonel Leon Symoens spreekt, is een exemplaar van de Leopard 1-tank die momenteel in een van de loodsen van de Ieperse militaire kazerne staat opgesteld. Het voertuig zal deel uitmaken van het nieuwe museum dat er komt.

“De gewapende internationale conflicten na 1945 wordt ons thema”, aldus de kolonel. De officier diende zelf bij een tankeenheid van het Belgisch leger en toen hij, net op pensioen vertrekkende, hoorde wat ze in Ieper van plan waren, sloot hij zich onmiddellijk aan bij het project. Samen met directeur Franky Bostyn en historicus Jan Van der Fraenen zet Symoens zijn schouders onder het museum.

Meer zorg voor mensen

“We tonen internationale conflicten zoals de Korea- en Vietnamoorlog, naast wat de Koude Oorlog nog allemaal betekende en ook de buitenlandse opdrachten waar Belgische militairen aan deelnamen”, aldus Franky Bostyn. “Het verhaal wordt verteld aan de hand van de voertuigen. We beginnen in 1945. Bezoekers krijgen de technisch evoluties te zien. Een voorbeeld daarvan is de zorg voor de mensen die zich in de voertuigen bevonden. Eerder werd daarmee geen rekening gehouden, maar als je kijkt naar de huidige pantserwagens, dan is dat wel anders. Reed je 50 jaar geleden op een mijn, dan was iedereen dood. Nu heb je veel meer kans dat te overleven, dankzij de technische aanpassingen. Er zullen echter niet enkel voertuigen te zien zijn, ook foto’s, uniformen en andere voorwerpen stellen we tentoon.”

“Neen, het wordt hier geen Plopsaland in kaki. Met tanks zal hier niet worden rondgereden. Wat we wel willen doen, is mensen inzicht geven in wat oorlog eigenlijk is”, weet kolonel Symoens. “Iedereen is voor vrede, en dat is goed ook. Maar de dynamieken achter een conflict zijn vaak veel complexer dan je denkt. Kijk naar de oorlog in Oekraïne. Je ziet veel zaken terugkeren uit de Tweede Wereldoorlog. We willen de mensen uitleggen hoe dat allemaal werkt. Op die manier krijg je een veel ruimer begrip over oorlog en vrede. Het is een verhaal dat ook een buitenlands publiek en jongeren kan aanspreken.”

Toeristische meerwaarde

Franky Bostyn is overtuigd van de meerwaarde van het museum voor de regio. “Je hebt het gekende WO I-toerisme en wie daarvoor naar de Westhoek komt, is uiteraard welkom bij ons. Ik ben er echter zeker van dat ons werk een eigen publiek zal aantrekken, dat op zijn beurt kennis zal maken met alles rond de Eerste Wereldoorlog. Ik zie het echt als een toegevoegde waarde voor de streek. Je ziet dat mensen meer en meer interesse krijgen voor de Koude Oorlog, wat wellicht te maken heeft met wat in Oekraïne gebeurt.”

“Militairen zijn nog het meest voor vrede, want in een conflict staan ze het dichtst bij het geweld”

“Kijk bijvoorbeeld naar de Noord-Fransen”, sluit kolonel Leon Symoens aan. Die hebben zelf heel wat WO I-aanbod in eigen regio, denk aan de Somme en Verdun. Ze komen daarom niet naar hier. Maar misschien brengen ze wel een bezoek aan ons project en maken ze dan ook eens kennis met het In Flanders Fields-museum.”

Leopard

Ondertussen verzamelden de museumverantwoordelijken tot onze verbazing al heel wat voertuigen. In de loodsen staan al enkele interessante exemplaren. Zo zien we een Tsjecho-Slowaakse variant van een Russisch voertuig om personeel te vervoeren. “Overal op de motoronderdelen staat CCCP. Er bestaan verschillende varianten van. Irak gebruikte het tuig tijdens de Eerste Golfoorlog. Maar ook in Oekraïne worden ze ingezet”, zegt Jan Van der Fraenen.

Een beetje verder staat een Warthog (Engels voor wrattenzwijn), gebruikt door de Britten in Afghanistan. “Acht jaar geleden reed deze nog in Camp Bastion, een van de belangrijkste Britse militaire basissen in Afghanistan. En nu staat hij hier”, klinkt het bij een trotse directeur. Ook opmerkelijk is de Leopardtank, het type voertuig dat door verschillende landen zou worden geleverd aan Oekraïne. Het gaat daarbij echter om de Leopardtank 2, terwijl het exemplaar dat in Ieper staat een Leopard 1 is.

Geen reden tot ongerustheid

“Nogmaals, het is niet onze bedoeling om hier rond te rijden met tanks of ander tuig. Buurtbewoners en de stad Ieper hoeven niet ongerust te zijn. Integendeel. Weet je, militairen zijn nog het meest voor vrede, want in een conflict staan zijn nog het dichts bij het geweld. Onze doelstelling is bezoekers iets doen bijleren, zodat ze een beter inzicht krijgen in de spelregels van oorlog en vrede.” Het museum in loodsen van de kazerne zal een geheel vormen met de commandobunker in Kemmel. Ook die wordt in een nieuw jasje gestopt.