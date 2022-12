Ieperse Soroptimisten schenken 200 feestmaaltijden aan Tegoare

Op vrijdag 30 december bezorgde Soroptimist Club Ieper met veel liefde 200 feestmaaltijden aan Welzijnsschakel Tegoare, die de serviceclub heel dankbaar was.

“Welzijnsschakel Tegoare brengt mensen in armoede en vrijwilligers samen in respect en gelijkwaardigheid”, verduidelijkt Marie-Ange Doolaeghe. “Tegoare wil de ogen openen voor armoede in Ieper en wil de stem van de armen in de gemeente laten horen.”

“Tegoare wil de mensen in armoede nabij zijn door regelmatige huisbezoeken te organiseren, door mensen samen te brengen voor vorming en ontspanning en door hen te ondersteunen in hun zoektocht naar een menswaardig leven in deze maatschappij.”

200 feestmaaltijden

“Soroptimist Club Ieper is een serviceclub van professionele actieve vrouwen die zowel op lokaal als internationaal niveau samenwerken. Ze stellen alles in het werk om de levensomstandigheden en de gezondheidszorg te verbeteren. Daarom schenken we 200 feestmaaltijden aan kansarme volwassenen en kinderen uit onze regio.”

“Op die manier kunnen ze samen met het gezin genieten van een heerlijke maaltijd en een mooi eindejaarmoment beleven. Chef- kok Peter Ollevier van het Jan Yperman Ziekenhuis en zijn team maken een lekker feestmenu klaar dat bestaat uit tomatensoep, kalkoenpavé met Archiducsaus, boontjes in spek, witloof, peer met veenbes en gratinaardappel en crème van speculaas.”

Lekkere brownies

“Als extraatje schenken we dit jaar ook nog lekkere brownies met nootjes. De maaltijden en brownies werden overhandigd aan de verantwoordelijken van Tegoare op vrijdagmorgen 30 december in het Jan Yperman Ziekenhuis. Deze maaltijden werden dan door hen bedeeld aan de kansarme gezinnen.”

“Speciale dank gaat uit naar Soroptimiste Cientia Cornille voor de concrete uitwerking van dit project, aan kok Peter Ollevier en zijn team van het Jan Yperman Ziekenhuis. Dit jaar schenken we ook nog lekkere brownies aan De Wervel, aan de internaatjongeren van De Ast in Poperinge en aan het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis”, besluit Marie-Ange Doolaeghe.