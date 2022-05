Ieperse Revue plant nieuwe speeldata

Na twee jaar vol kopzorgen door corona en problemen in de stadsschouwburg waagt de Ieperse Revue zich opnieuw aan nieuwe speelweekends op het einde van het jaar. Al kunnen bepaalde data samenvallen met matchen van de Rode Duivels op het WK in Qatar. “Maar we passen ons wel aan. Ze mogen zeker het WK winnen.”

Corona was ook bijzonder hard voor de ‘Ieperse Revue’, een lokaal operettegezelschap dat lacht en doet lachen met politiek en actualiteit van het voorbije jaar. Maar de afgelopen jaren werd amper gelachen, want de Revue trad niet op. Ook niet eind 2021, dat een waar feestjaar moest worden naar aanleiding van hun 65-jarig jubileum. Het gezelschap klaagde ook de infrastructuur en aanslepende problemen aan in hun vertrouwde speelplek in de Ieperse stadsschouwburg.

Hopen op trouw publiek

Nu kan het operettegezelschap weer lachen. “En hopelijk laten lachen”, zegt voorzitter Alex Verstraete (62) tijdens de eerste samenkomst van zijn vereniging in het post-corona tijdperk. “Een feestjaar? We blijven heel voorzichtig na alles wat we meegemaakt hebben en zijn al blij dat we onze vrijheid terughebben.”

Het doek viel onlangs definitief voor de collega’s van ’t Iepers Comedytheater, die komedies brachten in het Iepers dialect. “Wij beginnen weer, maar met een bang hart. Hopelijk blijven publiek en sponsors ons trouw. We proberen te blijven bestaan en zetten nu onze trein weer op de rails om opnieuw in volle vaart door te stomen.”

Miserie vergeten

Richting nieuwe speeldata in hun traditionele speelperiode: de laatste weekends van het jaar. “Maar als bepaalde data samenvallen met WK-matchen van de Rode Duivels, verschuiven we die optredens wel naar weekdagen. Ze mogen zeker het WK winnen”, vervolgt Verstraete.

“Het thema ligt nog niet vast. Zolang het maar positief is en aanzet tot lachen. Daar hebben de mensen nood aan in tijden van oorlog en gezondheidscrisissen. Corona komt niet uitgebreid aan bod, want daar heeft men de buik van vol. Even respectvol stilstaan bij de slachtoffers moet wel kunnen. Onze ambitie: de geslaagde Revue van drie jaar geleden evenaren. Niet in aantallen, maar op het vlak van tevredenheid bij het publiek. Toeschouwers mogen niet merken dat we drie jaar stillagen, maar opnieuw volop lachen en alle miserie vergeten, hoe moeilijk het ook is.”

De vereniging verwelkomt zes nieuwkomers. “Zo hebben we een 25-tal spelers, van 8 tot 62 jaar. Ja, ik ben de oudste”, zegt Verstraete, die tegen het najaar hoopt op een toegankelijke stadsschouwburg. “Tegen dan zullen de werken op het Vandenpeereboomplein wel voorbij zijn zeker? De problemen rond ventilatie, verwarming en water raken alleszins opgelost.” (TP)