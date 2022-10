Ieperse Nadine schrijft dit jaar meer dan 700 kerstkaartjes

Maar liefst 700 kerstkaarten schrijft Nadine Vermandel dit jaar, allemaal met de hand. De bestemmelingen van de kaartjes zijn bewoners van zorginstellingen zoals Huize Wieltjesgracht en Huis aan de Vaart. “Ik heb zelf in zorginstellingen gewerkt als poetsvrouw en dan merk je dat er veel mensen uit de boot vallen in de kerstperiode”, zegt ze.

Wanneer we binnenwandelen bij Nadine Vermandel (52) ligt de keukentafel vol met kerstkaarten. Onlangs lanceerde ze via de Facebookpagina ‘Je zie van Iper oa je…’ een oproep om kerstkaartjes te schenken en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De oproep kadert in een jaarlijks ‘projectje’ waar Nadine aan werkt: handgeschreven kerstkaartjes sturen naar eenzame bewoners van verschillende zorginstellingen in de regio.

“Zes jaar geleden ben ik daarmee begonnen”, vertelt Nadine. “Ik heb tien jaar in Nederland gewoond en gewerkt. Toen ik terugkeerde naar Ieper, moest ik toch even wennen. De eenzaamheid sloeg toe en zo begon ik na te denken.”

“Ik werkte als poetsvrouw in Huize Wieltjesgracht en daar kwam ik op het idee om alle bewoners een kerstkaartje te sturen. Mijn hart ging altijd al uit naar de minderbedeelden en op die manier wilde ik die mensen een hart onder de riem steken tijdens de kerstperiode. Ik ben wel iemand die graag mensen gelukkig maakt.”

Begonnen met vijftig

Het begon met een vijftigtal kaartjes aan de bejaarden van Huize Zonnelied, maar ondertussen is het al uitgegroeid tot een actie voor zeven instellingen. “Nu is het mijn jaarlijkse terugkerend kerstproject. Vorig jaar stuurde ik 500 kaartjes, dit jaar zit ik al aan meer dan 700, maar wellicht zullen er nog bijkomen”, vervolgt Nadine.

“Ieder jaar stel ik de vraag aan de instellingen of ik opnieuw de kaartjes mag sturen. ‘Onze bewoners zijn daar heel gelukkig mee’, antwoorden ze dan. Het is daarvoor dat ik het doe. Ik heb zelf in zorginstellingen gewerkt als poetsvrouw en dan merk je wel dat er veel mensen uit de boot vallen in de kerstperiode. Dat vind ik wel sneu. Waarom zouden zij geen kerstkaartje mogen krijgen? Als je daarmee een lach op een gezicht kan toveren, waarom niet? Ik had nooit verwacht dat het zo zou groeien en al zeker niet dat ik er ooit mee in de krant zou komen.”

De kerstkaarten zelf krijgt Nadine via giften van vrienden, kennissen en familie. “Ieder jaar doe ik ook een oproep via Facebook. Veel mensen weten al wie ik ben. Dit jaar heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ook de burgemeester gecontacteerd.”

“Ieder jaar schrijf ik meer kaartjes en wil ik er ook meer. Dit jaar ben ik er een beetje vroeger mee begonnen, omdat ik wat artrose in mijn handen heb. Andere jaren was het nipt om klaar te geraken, dus nu neem ik het zekere voor het onzekere.”

Dezelfde tekst

Er kruipt dan ook veel werk in. “Met een serie van 150 kaartjes ben ik een week bezig geweest, iedere dag twee tot vier uur. Allemaal zijn ze handgeschreven en hebben ze dezelfde tekst: ‘Ik wens jou veel genegenheid, alle liefde en een goede gezondheid. Fijne feestdagen, groetjes Nadine.’”

“Ik sorteer de kaarten ook volgens thema, zoals letters, kerstbomen, sfeer, kerstballen, kerstman… Dat maakt het gemakkelijker om de juiste kaartjes te kiezen voor de juiste instellingen. Zo kies ik bijvoorbeeld eerder kinderlijke kerstkaartjes voor de mensen van De Lovie.”

Nieuwe kaartjes zijn trouwens altijd welkom. “Voor dit jaar ziet het ernaar uit dat ik er genoeg zal hebben, maar het kan geen kwaad om al een voorraadje aan te leggen voor volgend jaar. Ik zie het dan ook niet als een projectje van mij alleen, maar van alle Ieperlingen die donaties gedaan hebben.”, besluit Nadine.

Wie kerstkaartjes wil schenken, kan Nadine Vermandel contacteren via Facebook.