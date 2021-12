Ieperse kazerne (1): Ben Van Hecke is nieuwe (en laatste?) directeur CCMP: “De landmacht was geen liefde op het eerste gezicht”

Op 25 mei werd majoor Ben Van Hecke de nieuwe en heel waarschijnlijk ook de laatste directeur van het CCMP, de Ieperse legerkazerne. Na een half jaar vonden we het dan ook een ideaal moment om hem voor te stellen. Zijn hoofdopdracht is… de Ieperse kazerne sluiten.

Wie zijn curriculum vitae leest, beseft dat majoor Ben Van Hecke (48) alleen al met zijn twee diploma’s – burgerlijk ingenieur telecommunicatiewetenschappen en ingenieur landbouw- en milieuwetenschappen – een indrukwekkend parcours heeft afgelegd. En dan hebben we het nog niet gehad over zijn unieke werkervaringen binnen defensie.

“Al ben ik misschien wel voor een stuk in de voetsporen van mijn vader getreden, want hij was ook een landbouwingenieur, maar werkte niet voor Defensie. Hij heeft zelfs geen legerdienst gedaan. Ik herinner me wel dat een gepensioneerde kolonel naar aanleiding van een Europaweek kwam spreken op het college waar ik zat.”

“Hij had het over actie en avontuur en dat sprak me wel aan. Ik besloot eind juli 1991 eerst te kiezen voor de zes weken initiatie van de militaire school. Als het tegenviel, kon ik nog voor burgerlijk ingenieur naar UGent gaan. Ik begon in Elzenborn en ben nooit meer van de legerboot afgestapt.”

F16-piloot

De nieuwe CCMP-directeur was eerlijk gezegd liever F16-piloot geworden. “Maar 9 op 10 voor mijn ogen bleek onvoldoende en een job als niet-varend luchtmachtpersoneel zag Defensie niet zitten. Landmacht is dus mijn derde keuze en het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Ondertussen heb ik er wel mijn hart aan verloren.”

De gedrevenheid waarmee de majoor praat over alles waar hij bij Defensie al aan heeft mogen meewerken, illustreert dat de kriebels voor de landmacht er vandaag zeker nog zijn.

“Ik heb onder andere als hoofd elektro-optro mogen meewerken aan de studie of de Agusta-helikopter het nog waard was om te vernieuwen. Daarnaast mocht ik ook deel uitmaken van de Think-Tank die de logistieke hervorming en modernisering van Defensie voorbereidde. Voormalig legerminister André Flahaut had gehoord over mijn eco score life cycle analyse en wilde dat ik ook deel ging uitmaken van de groep die legermaterieel bestudeert, analyseert en aankoopt.”

Ontmijningsdienst

Het fierst is directeur Van Hecke nog op zijn medewerking aan INES. “Dat is een Installatie voor de Neutralisatie van Energetische Substanties, waarvan de laatste twee termen eigenlijk mooie woorden zijn voor explosieven. Voor de ontmijningsdienst DOVO van Poelkapelle, die topinstallatie en -personeel heeft op wereldniveau, heb ik onder andere specificaties geschreven voor hun gasinstallatie.”

“In de afgelopen jaren zijn de milieu-emissies immers enorm verstrengd. In de Contained Detonation Chamber’ worden nu alle toxische gassen geneutraliseerd. Ik heb daarrond ook mijn thesis geschreven toen ik in Parijs studeerde. Een deel van dat proefschrift was trouwens top secret, want het ging over oorlogsagentia, zoals mosterdgas, maar ook meer recent chemisch spul zoals sarin-zenuwgas.”

Telefoontje

De moeilijkste periode in zijn loopbaan kwam er in augustus 2017. “Toen was ik niet zo tevreden met de inhoudelijke invulling van mijn job. Gelukkig is luitenant-generaal Rudi Debaene mijn legerparain en verkreeg ik vanaf maart 2018 een job die meer bij mijn competenties aanleunde. Ik heb zo mee mogen bepalen wat het nieuwe standaardwapen binnen Defensie werd.”

“We kozen uiteindelijk voor de SCAR in de plaats van de FNC, die tot dan toe gebruikt werd. Intussen zijn er 12.000 SCAR’s in omloop en die werden ook geproduceerd door FN in Herstal.”

Begin mei kreeg majoor Van Hecke een onverwacht telefoontje van het hoger echelon. “Of ik de ambitie had om een commandofunctie uit te voeren. Zeker, maar ik had eerlijk gezegd Ieper niet onmiddellijk in gedachten. Na zes maanden kan ik zeggen: what a nice surprice!”

Al zal dit misschien wel een vergiftigde verrassing blijken, want de hoofdopdracht voor de nieuwe CCMP-directeur luidt immers om deze kazerne definitief te sluiten. “Het zal hoe dan ook een uitdaging zijn, want als ik zie wat men met de SPIE beoogt, dan vraag ik me af of de timing realistisch is. Bovendien kan corona nog altijd roet in het eten gooien. We hebben hier ook al één militair verloren aan dat vreselijke virus (Franky Caignie (54) begin 2021, red.).”

Aandachtspunten

Toen de nieuwe CCMP-directeur begon, waren er nog 116 militairen actief in de Ieperse kazerne. “Vandaag zijn we nog met 103 en tegen 24 december 2023 zouden we hier definitief vertrokken moeten zijn. Er moeten nog 60 à 65 militairen een nieuwe affectatie krijgen en dat is geen eenvoudige opdracht. Ook ik weet nog niet waar naartoe, maar als eindverantwoordelijke passeer je als laatste aan het buffet.”

“Aan iemand die jarenlang het beste van zichzelf gegeven geeft, bijvoorbeeld op het vlak van tentzeilen maken, kun je nu moeilijk gaan zeggen dat ze elders iets compleet anders moeten gaan uitvoeren. Daarom gaan we er hier zo humaan mogelijk mee om en stellen we dagelijks bij waar nodig. We doen alles met aandacht voor inspraak en participatie. Daarvoor hebben we hier een stuurgroep die als klankbord fungeert zodat gevoeligheden en aandachtspunten uit het verleden niet uit het oog verloren worden.”

Herbestemming

Dat het War Heritage Institute zeven loodsen zal inpalmen, juicht majoor Van Hecke alvast toe. “Met de strategische visie van Franky Bostyn zit het op dat vlak goed. Waar ik me meer zorgen over maak, is over de rest, want dat gebied is gigantisch: de spoorweg, het militair domein, de kleinhandelszone Rijselsepoort en de Hommelhofstraat. Hetgeen ik gezien heb bij de SPIE-ontwerpweek heeft me evenwel aangenaam verrast.”

“Er zijn zeker mogelijkheden en men kiest voor herbestemming in plaats van tabula rasa. Of de timing van 2026 realistisch is, is een andere vraag. Ik vrees dat we in dit geval een achterwacht zullen moeten organiseren, want dit hier drie jaar leeg laten staan, is vragen om problemen.”

(SD)