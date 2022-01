Ieperse ijspiste is succes, kerstmarkt valt tegen

De ijspiste op de Grote Markt, de kerstmarkt op de Kiekenmarkt en de winterfoor op het Esplanadeplein zijn ondertussen helemaal afgebroken. Terwijl de uitbaters van de ijspiste tevreden zijn over de opkomst, geeft Nicolas Alleman van Charlie Brown toe dat zijn initiatief voor een kerstmarkt een tegenvaller was. “Volgend jaar is dit niet meer aan mij besteed. Veel te saai”, zegt hij.

In tegenstelling tot in 2020 was er in de voorbije eindejaarsperiode in Ieper wel van alles te beleven, ondanks de aanhoudende coronacrisis. In een poging om het volk te spreiden, koos het stadsbestuur ervoor om ook de activiteiten op verschillende locaties te organiseren. Zo kon je zeven weken lang eendjes vissen op de winterfoor op het Esplanadeplein, glühwein drinken op de kerstmarkt op de Kiekenmarkt en schaatsen op de ijspiste op de Grote Markt. Zondag 9 januari waren al deze initiatieven echter aan hun laatste dag toe.

Goede opkomst

Uitbaters Nathalie Philips en Stephane De Clercq van de ijspiste en bijhorende winterbar blikken tevreden terug op de eindejaarsperiode. “Wij zijn heel tevreden over de opkomst”, vertelt Nathalie. “De drukste periode was traditiegetrouw tussen kerst en nieuw. Het laatste weekend is normaal altijd het kalmste weekend maar deze keer was er een goede opkomst, wellicht ook omdat er elders minder activiteiten waren. De mensen profiteerden ervan om toch nog eens op de laatste dag van de kerstvakantie te komen schaatsen.”

Ik ben eerlijk gezegd blij dat het gedaan is

Voor Nathalie en Stephane was het de tweede keer dat ze ijspiste mochten uitbaten. Eerder deden ze dat al in 2019. “In 2020 gingen we normaal ook de ijspiste uitbaten, maar toen mocht het niet doorgaan. In iedere geval hopen we dat we het dit jaar opnieuw kunnen doen. Als het aan ons ligt alleszins wel”, besluit Nathalie.

Kerstmarkt

Een ander verhaal horen we op de kerstmarkt die voor het eerst plaatsvond op de Kiekenmarkt. “Het weer was een grote spelbreker in het verhaal”, zegt Nicolas Alleman van café Charlie Brown, die samen met zijn collega’s sportbar D-lounge de kerstmarkt organiseerde. “Het was een tegenslag. Omdat de coronamaatregelen constant veranderden, wisten de mensen op den duur ook niet meer waar ze zich aan moesten houden. Als het hier druk was, dan was dat amper twee uur, van 21 uur tot 23 uur. Anders is het nooit overdreven druk geweest, of toch niet zo druk als op de Meir op dit moment.”

Voor Nicolas is het initiatief dus niet voor herhaling vatbaar. “Ik zal het niet meer opnieuw doen. Het is ook mijn ding niet, het is veel te kalm. Mocht er nog een winterbar bij zijn waarbij je artiesten en dj’s kan laten optreden, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar dit is voor mij echt veel te saai. Ik heb het ondergaan en ben eerlijk gezegd blij dat het gedaan is. Omdat de auto’s nog door moesten kunnen, waren we ook heel beperkt in wat we konden doen”, klinkt het.

Op de kerstmarkt stonden een 15-tal chalets die elk een ander product aanboden. “Maar dat was niet ideaal want de mensen moesten te veel op en af lopen. De ene deed frisdrank, de andere bier. Ik denk dat er geen ideaal scenario is en dat de prijzen in het algemeen voor zulke dingen te duur zijn. De mensen konden niet snel genoeg hun geld terugverdienen. En als in de eerste twee weken voortdurend regent, dan is het een ondankbare organisatie. Nu is het niet zo erg omdat dit voor ons sowieso een kalmere periode is, maar we hadden op meer gehoopt.”

De Sarlinde

Een van de populairste chalets op de kerstmarkt was degene die uitgebaat werd door de mensen van De Sarlinde in Dranouter. “Voor ons was het heel goed omdat we de enigen waren met warme dranken”, zegt Chesney Deroo. “In het begin ging het eigenlijk heel goed, ondanks het minder goede weer. Van de kerstvakantie hadden we dan weer iets meer verwacht. De populairste warme drank? Dat was dit jaar de Baileys chocomelk. Ook onze zelfgemaakte picon viel goed in de smaak.”