Ieperse Grote Markt loopt bomvol voor nieuwjaarsreceptie

Onder een stralende zon liep de Grote Markt in Ieper overvol voor de nieuwjaarswensen die verwoord werden door burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) in aanwezigheid van het schepencollege.

“De voorbije twee jaar konden we het event tot onze grote spijt niet laten plaatsvinden door de geldende beperkingen, maar laat ons eerlijk zijn, hier allen met zovelen samen bij elkaar, dat is pas echt deftig nieuwjaren”, leidde Emmily Talpe haar nieuwjaarspeech in.

Solidariteit

“De voorbije jaren zijn niet gemakkelijk geweest. Het waren woelige tijden die ons allemaal, bedrijven, verenigingen en onze stad voor grote uitdagingen zetten. Maar Ieperlingen blijven niet bij de pakken zitten, kijk maar naar onze geschiedenis. Meer dan honderd jaar geleden hebben we deze platgebombardeerde stad met z’n allen terug opgebouwd. Ik ben echt preus op het doorzettingsvermogen, op al die creativiteit en solidariteit die ik de voorbije jaren heb mogen zien.”

Ondersteuning

Burgemeester Talpe benadrukte ook het menselijke aspect. “Met het bestuur en alle stadsmedewerkers hebben we ons uiterste best gedaan om de inwoners maximaal te ondersteunen. Maar we staan ook klaar voor wie het moeilijk heeft, door de bomen het bos niet meer ziet of niet weet waar hij of zij terechtkan. Voor al die vragen willen we mee naar oplossingen zoeken. Met bezorgdheden kunnen jullie bij ons terecht, de drempel is laag.”

Wat brengt 2023?

Emmily Talpe had het ook over de op stapel staande realisaties: “De heraanleg van De Leet is bijna rond, er komt een nieuw OC in Dikkebus, de doortocht in Boezinge en later ook in Vlamertinge wordt gerealiseerd en er komt een nieuw modern overdekt zwembad. Maar ook naar beleving toe zorgen we dit jaar voor een sterk programma.”

Nadien werd geklonken op het nieuwe jaar met 22 vaten pils, 10 vaten Kapittel, 12 vaten Wipers Times, 200 flessen witte wijn, frisdrank en water. De nieuwjaarsdrink werd georganiseerd door de dienst communicatie in samenwerking met de technische en de cultuurdienst. De Mini Maxi Band zorgde voor de muzikale ambiance. Ook de Nocturnes, de Corneelkring, Vlambiance, KIT en Sanne Deweerdt met knutselen en grime leverden hun medewerking.