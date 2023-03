Iepers skatepark wordt uitgebreid en heraangelegd na jarenlang plantraject

In de paasvakantie krijgen skaters de kans om afscheid te nemen van het Ieperse skatepark, dat binnenkort heraangelegd en uitgebreid wordt.

“Eindelijk, dit was een lange lijdensweg.” Een opgeluchte schepen van Jeugd mag het nieuwe skatepark van Ieper aankondigen na een jarenlang plan- en participatietraject. “De coronacrisis en stijgende materiaalprijzen gooiden meermaals roet in het eten”, zegt Dimitry Soenen (N-VA). “We hadden een budget voorzien van 180.000 euro, maar geen enkele firma toonde interesse. Na een verhoging tot 260.000 euro en intens mailverkeer volgden dan toch een gunning en finaal ontwerp, dat gedragen wordt door een 20-tal skaters uit de lokale skate community.”

Na de paasvakantie gaat de aanleg van het nieuwe skatepark van start op de site van het bestaande skatepark tussen het Fenixgebouw en sportcentrum langs de Leopold III-laan. “Het park wordt uitgebreid van 750 tot 1.100 vierkante meter richting de parking tussen skatepark en zwembad”, aldus Soenen.

Participatieproject

Een nieuw skatepark bleek dringend. “De afgelopen jaren hebben heel wat jongeren het skateboard opnieuw ontdekt. De vraag om vernieuwing van het skatepark leeft al langer bij de Ieperse jeugd. De huidige skate-infrastructuur voldoet niet meer en is door het groeiend aantal skaters te klein geworden.”

“Voor een nieuw skatepark heb je een groep geëngageerde jongeren nodig, die je kunnen vertellen wat ze graag willen. Het park moet inspelen op de noden en verwachtingen van de toekomstige gebruikers. Hun input en kennis is dan ook cruciaal voor de aanleg. Daarom werd een participatieproject opgestart.”

In de zomer van 2021 kon iedereen hun zegje doen over het skateniveau, de favoriete toestellen, de opstelling van het park en de groeninrichting tijdens een skatecontest. Daarnaast werden online en mondelinge bevragingen afgenomen, ook in deelgemeenten. “Bij de ingebruikname van het nieuwe park blijven de jongeren als partner betrokken. Zo bouwen we een duurzame samenwerking uit, die onmisbaar is voor het beheer van het skatepark.”

Juli 2023

Het stadsbestuur hoopt midden juli 2023 het skatepark feestelijk te openen. “In het ontwerp is ruimte voorzien voor het groeiend aantal skaters en wordt voldoende uitdaging en variatie voorzien voor beginnende en meer ervaren skaters. Ook jongeren met een step of BMX kunnen er terecht. Verder is voldoende vrije ruimte voor flatskate en ontmoeting. Het nieuwe park zal bestaan uit volledig naadloos gepolierd beton. De technische dienst controleert de bestaande toestellen. Als ze nog goed zijn, krijgen ze elders een bestemming in Ieper.”

Voor wie het terrein wil inskaten met een nieuw deck organiseert A New Breeze, de artistieke werking van jeugdhuis JOC op 25 maart de workshop Design your own deck. Inschrijven kan via de Facebookpagina van JOC Ieper of via Charina@jocieper.be. (TP)