Iepers peuterbad wekenlang gesloten door defecte bodem: “Zweedse fabrikant komt herstelling uitvoeren”

Het stedelijk zwembad van Ieper is al een tijdje weer open na de jaarlijkse sluitingsperiode van twee weken, maar het peuterbad blijft voorlopig afgeschermd.

Het gaat om het zogenaamde doelgroepenbad voor onder meer peuters en duikers. Het bad heeft een beweegbare bodem, die kan zakken tot een diepte van bijna drie meter.

“Die bodem is momenteel buiten werking”, zegt sportschepen Patrick Benoot (Open Ieper). “De Zweedse fabrikant komt de herstelling op 23 januari uitvoeren.”

Het euvel gebeurde nog voor de jaarlijkse sluitingsperiode van het zwembad. “Eind november zijn een aantal wormwielen gesneuveld bij een verkeerde manipulatie van de bodem. Het is een redelijk fragiele techniek”, aldus Benoot.

Niet eerste defect

Volgens de schepen gaat het niet om het eerste defect. “Dit gebeurde ook al eens in 2014, als ik me goed herinner. Uiteindelijk zou het wel gaan om de enige twee echte breuken in bijna twintig jaar.”

Als alles verloopt volgens de plannen van het stadsbestuur, starten in februari 2024 werken voor een nieuw stedelijk zwembad, mét een nieuw doelgroepenbad, op het voetbalveld tussen de atletiekpiste, meubelwinkel Crack en de parking bij het huidige zwembad. De afwerking is voorzien tegen het voorjaar van 2026. Tot dan blijft het bestaande zwembad open. (TP)