Iepers openluchtzwembad niet langer beschermd als monument

Het Openluchtzwembad in Ieper is niet langer beschermd als monument. Dat laat minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. Het zwembad is in onbruik sinds 2001.

Tegen de sluiting werd destijds hevig geprotesteerd, onder meer met een petitie. In 2005 ging het complex opnieuw open als stadsstrand en in 2009 werd het beschermd. Enkele jaren later ging de organisatie achter het strand failliet en werd de site ook niet meer in die hoedanigheid gebruikt.

“Het is erg uitzonderlijk dat het beschermingsstatuut van een monument wordt opgeheven”, zegt minister Diependaele in een mededeling. “Maar in dit dossier was er geen andere mogelijkheid. Om de veiligheid en waterafvoer te garanderen, plannen de stad Ieper en de Vlaamse Milieumaatschappij tegen 2027 verbeteringswerken uit te voeren aan de inrichting van de oostelijke stadsgrachten. De zwembadsite vormt hierbij een strategisch knooppunt waar verbeteringswerken gepland zijn om een verbinding van de Kasteelgracht met Wieltjesgracht te realiseren. De geplande werken zijn absoluut noodzakelijk, prioritair en van algemeen belang om het overstromingsrisico en de langetermijneffecten van de klimaatverandering in het IJzerbekken duurzaam te verminderen.”

Het zwembad dateert uit 1885, maar kreeg pas zijn definitieve vorm na de twee wereldoorlogen. In 1937 werd het bad verlengd van 40 naar 50 meter en werd een betonnen tribune en een waterzuiveringsintstallatie gebouwd. In 1950 werden de houten kleedhokjes vervangen door stenen. In 1968 werd nog een verwarmingsinstallatie toegevoegd en sindsdien werden geen fundamentele wijzigingen meer uitgevoerd aan de site.