Ieperling Milad Ayoubi wint publieksprijs Held van de Helpdesk

Milad Ayoubi mag zich een Held van de Helpdesk noemen. De 25-jarige stadsmedewerker mocht maandag de publieksprijs in ontvangst nemen van de wedstrijd die software- en consultancybedrijf TOPdesk lanceerde.

Met de wedstrijd ‘Helden van de Helpdesk’ wil software- en consultancybedrijf TOPdesk de help- en servicedeskmedewerkers in de bloemetjes zetten. “Zij vervullen een cruciale rol in heel wat bedrijven en lokale overheden. Zij zorgen ervoor dat alle radertjes blijven draaien. Dat verdient erkenning”, zegt Robbert van der Tas, managing director Belgium van TOPdesk.

Vier finalisten

De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 2021. Dit jaar was ‘Held van de Helpdesk’ dus aan zijn tweede editie toe. Van 17 februari tot 3 maart kon elke Vlaming een helpdeskmedewerker nomineren. Uit de vele inzendingen koos de professionele jury vier finalisten. De juryprijs – de officiële titel van Held van de Helpdesk – werd bepaald op basis van een presentatie aan de jury. Björn De Brandt kwam daar als finalewinnaar uit.

Eerste aanspreekpunt

De publieksprijs ging naar Milad Ayoubi van Stad Ieper. In totaal werden er op vijf dagen tijd 443 stemmen uitgebracht. 166 daarvan gingen naar Milad. “Veel vrienden, familie en collega’s hebben voor mij gestemd en ik ben iedereen daar heel dankbaar voor”, vertelt Milad. “Ik werk ondertussen bijna twee jaar voor Stad Ieper. Het is een heel toffe plaats om te werken, een heel collegiale sfeer. Op sommige dagen kan het hier heel druk zijn, andere dagen is het heel rustig”, vertelt Milad. “Ik ben het eerste aanspreekpunt bij de mensen, maar ik zorg voor ook ondersteuning bij onze deskundige.”

Veel bijgeleerd

Het was diensthoofd Dieter Bulcke die Milad nomineerde. “Ik ben trots op het traject dat ik hier afgelegd heb”, vertelt Milad. “Na mijn studies Elektrische Installaties in het KTA Ieper heb ik niet meer verder gestudeerd. Ik ben dus begonnen bij de IT-dienst van Stad Ieper met heel weinig kennis en ervaring, maar ik hier heel veel bijgeleerd. Ik heb echt mezelf bewezen en sinds januari heb ik daardoor ook een vast contract gekregen. Het leukste aan mijn job? Ik mag veel initiatief nemen. Voor ik bij Stad Ieper werkte was ik eerder stil. Bij mijn start vond ik het zelfs moeilijk om met de vele collega’s binnen onze organisatie te communiceren. Maar door de sterke collegialiteit en de topsfeer op onze dienst ben ik opengebloeid.”

Vreemde tikfouten

Als helpdeskmedewerker komt Milad soms wel vreemde toestanden tegen. “Ik kreeg een wel héél slecht geschreven mail, met vreemde tikfouten. Ik kon eruit afleiden dat het toetsenbord van mijnheer of mevrouw stuk was. Ik heb maar gebeld in plaats van gemaild om te horen wat er precies scheelde, en meteen een nieuw klavier opgestuurd”, vertelt hij. (TOGH)