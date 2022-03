Ieperling en CWGC-ambachtsman Yves Delplace maakt winnaarstrofee Gent-Wevelgem

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en Flanders Classics onthulden woensdag de symbolische trofee voor de winnaar van Gent-Wevelgem In Flanders Fields 2022 op 27 maart. Yves Delplace, kunstenaar en CWGC-ambachtsman, ontwierp en vervaardigde the Australian Soldier Commemorative Trophy.

Naast de officiële wedstrijdtrofee ontvangt elke winnaar van de 7 races in Flanders Fields ook een symbolische trofee. Die symbolische trofee staat jaarlijks in het teken van het wedstrijdthema, dat dit jaar Australië is. De verhalen van de Australische soldaten staan dit jaar in de rand van de wedstrijd centraal.

Soldaat wordt monument

De Australian Soldier Commemorative Trophy werd gemaakt door Ieperling Yves Delplace die werkt als gespecialiseerde ambachtsman bij de Commonwealth War Graves Commission in Ieper. “Het thema ‘WO I, Australië, Westhoek’ ligt me natuurlijk wel”, vertelt Yves. “Ik volgde de suggestie van onze directeur, de heer Bekaert, om de obelisk van het 5th Australian Division Memorial op Buttes New British Cemetery te gebruiken in mijn ontwerp. Na het nodige opzoekwerk, om historisch juist aan de slag te gaan, kwam ik bij een uitgepuurd silhouet van een Australische soldaat. Hij staat ietwat voorovergebogen en treurt voor alle slachtoffers maar groet ook ‘Flanders Fields’. De spaarzaam aangebrachte details verwijzen naar de kenmerken van het uniform van de Australische soldaten, zoals de typische hoed. Ik stileerde de vorm van deze soldaat, zodat de figuur overgaat in de vorm van het monument. Zo wordt de soldaat ook monument.”

Buttes New British Cemetery

Met behulp van modelleerklei boetseerde Yves de voet van de trofee naar gelijkenis van de obelisk en de trap naar de Butte, de heuvel in het landschap op Buttes New British Cemetery in het Polygoonbos. Vanuit de voet rijst het beeld van de Australische soldaat. Het ontwerp van het beeld nam ruim een maand in beslag. Uiteindelijk maakte Yves een mal van het afgewerkte kleibeeld, en goot er vervolgens de acht keramische trofeeën mee. Een metalen staaf verzekert de stevigheid.

Yves Delplace met de English Soldier Commemorative Trophy Gent-Wevelgem In Flanders Fields 2022 en in de achtergrond de 5th Australian Division Memorial op Buttes New British Cemetery, Polygon Wood. (Foto CWGC)

“Er liggen nu meer dan 2.100 soldaten uit de Eerste Wereldoorlog op Buttes New British Cemetery begraven, van wie er meer dan 650 in de Australische strijdkrachten dienden, het merendeel is onbekend. Op de begraafplaats staat het New Zealand Memorial dat meer dan 370 militairen van de Nieuw-Zeelandse Divisie herdenkt die tussen september 1917 en mei 1918 in de sector Polygon Wood sneuvelden en waarvan het graf niet bekend is. De begraafplaats en het gedenkteken werden door Charles Holden ontworpen.”

Start aan Menenpoort

Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa, is blij dat de CWGC de trofee mocht ontwerpen en vervaardigen. “Gent-Wevelgem start symbolisch aan de Menenpoort, waar de namen van bijna 55.000 Commonwealth vermisten uit de Eerste Wereldoorlog in de muren zijn gebeiteld. Dat alle renners hier op deze locatie even bij stil staan, en dat de winnaars na afloop deze trofee in ontvangst zullen nemen, is een unieke manier om de vele gesneuvelden extra hulde te brengen. Ik dank dan ook zowel de organisatoren van Gent-Wevelgem als de stad Ieper voor hun blijvende betrokkenheid.”

Uniek wielerverhaal

Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics, zegt dat Gent-Wevelgem in Flanders Fields uniek is in het combineren van sportieve geschiedenis met wereldhistoriek. Het verhalende aspect dat Flanders Fields aan deze voorjaarsklassieker toevoegt, kent in de internationale wielerwereld z’n gelijke niet. De Groote Oorlog en koers zorgen hand in hand voor een uniek wielerverhaal”, zegt Van Den Spiegel.

7 races in Flanders Fields

Gent-Wevelgem staat op zondag 27 maart op de wielerkalender en is ook bekend als 7 races in Flanders Fields doordat naast de wedstrijd voor elite mannen en vrouwen ook vijf jeugdwedstrijden op dezelfde dag verreden worden, in en rond Ieper: U23 mannen, U19 mannen & vrouwen en de U17 mannen & vrouwen. De start ligt sinds 2020 in Ieper en de finish traditiegetrouw in Wevelgem. De wedstrijd trekt door Flanders Fields en Heuvelland, met onderweg passages over de Kemmelberg, Plugstreets en langs tal van monumenten van de Groote Oorlog.