Ieperling (62) wordt onwel, parkeert auto maar overlijdt ter plaatse

In het centrum van Ieper is een 62-jarige inwoner donderdagmiddag om 13.45 uur overleden op straat naast zijn wagen. Hij werd al rijdend onwel terwijl zijn vrouw naast hem zat.

De hulpdiensten werd om 13.45 uur opgeroepen om naar de D’Hondtstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Jacobsnieuwweg te gaan. Enkele toevallige passanten hadden hen in allerijl opgebeld nadat ze getuige waren van een schrijnend tafereel. Een vrouw was er op straat hulp aan het roepen naast een auto. “Het bleek dat haar man, die de wagen bestuurde, onwel was geworden al rijdend”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “De man slaagde er nog in zijn wagen aan de kant te zetten zonder daarbij iets te raken. Het gaat om een 62-jarige man die in Ieper zelf woont.”

Zijn vrouw en de passanten begonnen onmiddellijk de man te reanimeren in afwachting van de komst van een mug-team. Zij namen de reanimatie over, maar dat bleek tevergeefs te zijn. Na een reanimatiepoging op straat overleed de man ter plaatse. De brandweer was intussen aangekomen met een tent om de man tijdens de reanimatie in te plaatsen waarna zijn lichaam opgehaald werd door een begrafenisondernemer.

Door het voorval was de D’hondtstraat even afgesloten voor het verkeer. “De politie deed de nodige vaststellingen maar verder onderzoek is niet meer nodig aangezien het om een medische oorzaak gaat”, vervolgt Verdru. “Het zorgteam van onze politiezone ging ook nog ter plaatse om de echtgenote bijstand te verlenen.” (JH)