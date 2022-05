‘Ieper verbeeldt’ rondt kaap van 15.000 foto’s

Feest bij de vrijwilligers van ‘Ieper verbeeldt’, want sinds kort telt de beeldbank www.westhoekverbeeldt.be meer dan 15.000 beelden van Groot-Ieper. Deze digitale schatkamer bevat oude foto’s, affiches en postkaarten van de Westhoek. Elke dag komen nieuwe beelden online dankzij het werk van enthousiaste vrijwilligers.

“Men zegt wel eens: Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. In het geval van Ieper verbeeldt geven meer dan 15.000 foto’s, elk met hun eigen verhaal, een bijzondere inkijk in de geschiedenis van onze stad”, aldus Valentijn Despeghel, schepen van Archief en voorzitter van CO7.

Enthousiaste vrijwilligers

“Dat deze werking tot stand komt dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers is uniek. Het verhaal stopt bovendien niet als de beelden online komen. Wie meer weet over een foto of onbekende persoon herkent, kan een reactie achterlaten op de website. Zo bouwen Ieperlingen samen verder aan de beeldbank en bewaren we het dagelijkse leven van de Westhoek voor de toekomst.”

Alexander Declercq, directeur Bibliotheek en archief: “Ieper verbeeldt is onderdeel van Westhoek verbeeldt, de regionale erfgoedbank die in 2004 startte in Heuvelland en in de schoot van CO7 uitbreidde naar de ruime regio. Een dertigtal vrijwilligers schrijft mee aan het succesverhaal achter de Ieperse deelwerking. Ze zijn een onmisbare schakel in de speurtocht naar het verleden van onze stad.”

Verhaal achter het beeld

“De lokale medewerkers sporen foto’s op bij mensen thuis om ze daarna te digitaliseren en samen met de eigenaar te beschrijven. Is het verhaal achter het beeld niet te achterhalen, dan schakelen ze de hulp in van sociale media of gaan ze op zoek in oude lokale kranten. Onbekende foto’s die jarenlang in een album of koekendoos verborgen zaten, krijgen zo een tweede leven voor het grote publiek.”

De collectie van Ieper verbeeldt is een vaak geraadpleegde bron bij wetenschappelijk onderzoek. Studenten en onderzoekers gebruiken foto’s voor publicaties, tentoonstellingen en lezingen. Ook handelszaken of horeca-uitbaters die hun interieur inrichten of Ieperlingen die familie en vrienden van vroeger opsporen, vinden hun weg naar de beeldbank.

Mijlpaal

“Onlangs werd het 15.000ste beeld in het systeem ingevoerd”, aldus schepen Valentijn Despeghel. “Nog niet alle foto’s staan online. Enkel beelden met een publieke waarde van meer dan 25 jaar oud zijn zichtbaar omwille van de privacy van de personen die erop staan.”

“Bijna elke deelgemeente heeft één of meerdere aanspreekpunten waardoor ook de dorpen goed vertegenwoordigd zijn in de beeldbank. Het Ieperse Stadsarchief, dat de werking van Ieper verbeeldt coördineert, blijft nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Vooral in de deelgemeenten Brielen en Elverdinge is het Stadsarchief nog op zoek naar helpende handen.”

“Heb je zelf nog oude foto’s liggen, dan kan je op vrijdagvoormiddag terecht in de leeszaal van het Stadsarchief. De beelden worden indien mogelijk meteen gescand en kunnen daarna weer mee naar huis. Past dit moment niet, dan ben je ook op een ander moment welkom in het archief na afspraak.”

Openluchtexpo

“Het Stadsarchief organiseert samen met de vrijwilligers regelmatig een toonmoment om de fotocollectie in de kijker te zetten”, vervolgt schepen Despeghel. “Naar aanleiding van Erfgoeddag loopt er momenteel een openluchtexpo over verdwenen scholen. Heel wat Ieperse schoolgebouwen kregen de voorbije eeuw een nieuwe functie. Waar vroeger leerlingen op de banken zaten, is er nu een ontmoetingscentrum, verenigingslokaal of handelspand.”

“De vrijwilligers van Ieper verbeeldt doken in de fotocollectie om dit stukje lokale schoolgeschiedenis tot leven te brengen. De tentoonstelling is nog tot en met eind mei te zien op het Beeldenplein bij het Stadsarchief.”

Het 15.000ste beeld werd geschonken door Rosewitha Pannekoucke (83) en maakt deel uit van een album over het Iepers Operettegezelschap.