Ieper trakteert op valentijnslolly’s tijdens uitgestelde nieuwjaarsreceptie: “Laat ons tonen dat wij een warme stad zijn waar iedereen welkom is”

Het stadsbestuur van Ieper hield voor het eerst de nieuwjaarsreceptie in het valentijnsweekend na een uitzonderlijk uitstel door storm Floriane begin dit jaar. Er werd getrakteerd op valentijnslolly’s en de nieuwe burgemeester hield een hartverwarmende speech. “Ook de mensen uit ons opvangcentrum wil ik hartelijk verwelkomen.”

Het stadsbestuur vond de valentijnsperiode geschikt voor de uitgestelde nieuwjaarsreceptie en “een mooie gelegenheid om vriendschap, liefde en verbondenheid extra te vieren”. Naast een drankje en een hapje werd elke aanwezige zaterdag tussen 16 en 18 uur getrakteerd op een valentijnsattentie: kleine stadsnarren liepen door de menigte op de Grote Markt en deelden rode lolly’s uit in de vorm van een hart met de boodschap I love you.

“Juiste beslissing”

Vanop een podium voor de gerestaureerde Lakenhallen weerklonk livemuziek, voorafgegaan door een speech van kersvers burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Beste Ieperlingen, hier zijn we dan: beter laat dan nooit. Maar achteraf gezien namen we begin januari wel de juiste beslissing om onze jaarlijkse nieuwjaarsafspraak her in te plannen in dit valentijnsweekend”, sprak Desomer. “Voor u staat een fiere burgemeester. En mag ik in naam van het schepencollege en de gemeenteraad jullie alsnog alle geluk en voorspoed wensen voor 2025.”

Nieuw zwembad

“We staan aan de start van een nieuwe bestuursperiode”, stelde Desomer. “De uitdaging is groot, maar de goesting om deze aan te pakken des te groter. Er staan heel wat projecten gepland waarvan het ongetwijfeld grootste voor de komende jaren binnenkort van start gaat: het nieuwe zwembad. Maar we investeren ook verder in veilig fietsverkeer en goede voetpaden, in gebouwen waar we elkaar kunnen ontmoeten en dit niet alleen in het centrum van onze stad. Ieper is vrij uniek met haar tien deelgemeenten. De komende zes jaar zorgen we ook daar voor een inhaalbeweging.”

Opvangcentrum

“Één van de uitdagingen gaat specifiek over jullie allemaal, over alle Ieperlingen”, benadrukte Desomer. “Over zij die hier al jaren wonen, over zij die de verhuis maken vanuit een andere stad, maar ook over zij die hier tijdelijk verblijven zoals de mensen uit ons opvangcentrum die hier vandaag ook aanwezig zijn en die ik eveneens hartelijk wil verwelkomen. Laat ons tonen, in tegenstelling tot wat op sociale media verschijnt, dat wij wel die warme stad zijn waar iedereen welkom is, waar we voor elkaar zorgen, waar we elkaar begroeten als we elkaar tegen komen en waar we met respect voor eenieders waarden met elkaar kunnen omgaan.”

“Elk jaar telt miljoenen seconden, miljoenen momenten. Elk moment van de dag, van het jaar hebben we de keuze om iets goed te doen. Ik beloof jullie om voor jullie maar zeker ook mét jullie goed te doen voor onze stad. En dit al zeker voor de komende zes jaar. Geniet van deze receptie en van elkaar!” (TP)