Ieper sluit toegang tot parken, bossen en vestingen af wegens stormweer

Het Ieperse stadsbestuur sluit van vrijdag 18 februari tot zaterdagmorgen 19 februari 8 uur de vestingen en alle parken en bossen in groot-Ieper af voor het publiek.

Deze beslissing wordt genomen omdat storm Eunice over ons land trekt en er stevige rukwinden van 100 tot 140 kilometer per uur worden verwacht in de regio.

“Dergelijke rukwinden zorgen voor te grote risico’s op rondvliegende takken en bomen die omvallen, wat gevaarlijk is voor wandelaars en fietsers”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Door preventief maatregelen te treffen wil het stadsbestuur hun veiligheid zoveel mogelijk garanderen. Waakzaam zijn is de boodschap, ook in de eigen omgeving, en geen onnodige risico’s nemen!”

Uit voorzorg worden ook de provinciedomeinen in West-Vlaanderen vrijdag en zaterdag afgesloten.

Wie tijdens of na het noodweer brandweerbijstand nodig heeft voor stormschade, maar er niemand (potentieel) in gevaar is, kan online brandweerhulp vragen via het e-loket op https://1722.be/nl of het nummer 1722 bellen. (TP)