Ieper opent eerste inclusieve speelterrein: “Trampoline en schommel zijn toegankelijk voor kinderen met fysieke beperking”

In het kader van de werken aan en rond de Ieperse Leet werd ook het Astridpark heraangelegd. De oude speeltoestellen zijn intussen vervangen door een nieuw speelpleintje voor kinderen van zes tot twaalf jaar. “Het eerste speelterrein in Ieper met trampoline en aandacht voor inclusiviteit.”

De Ieperse jeugddienst betrok ongeveer 150 kinderen uit de buurt en omliggende scholen De Minnetuin en Sint-Michielsschool in een tweedelig participatietraject. Uit acht ontwerpen werd een speelterrein gekozen met een vogelnestschommel, wip, draaipaddenstoel en speelhuis met glijbaan en klimmogelijkheden.

‘Toegankelijke speeltuinen’

“Als kers op de taart is dit het eerste speelterrein in Ieper met een trampoline”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Zowel de trampoline als de vogelnestschommel zijn toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. De toestellen werden bewust dicht bij het wandelpad geplaatst en hebben gras als ondergrond om de toegankelijkheid te bevorderen. Zo kunnen meer kinderen gebruik maken van het speelterrein en het plezier ervan ervaren.”

Volgens het stadsbestuur is dit het eerste inclusieve speelterrein in Ieper. “Dit is een beginnend verhaal waar de jeugddienst al eerste stappen in neemt door deel te nemen aan het lerend netwerk ‘Toegankelijke speeltuinen’ van Inter Vlaanderen. De bedoeling is om bij de aanleg van nieuwe speelterreinen in de toekomst hier steeds bewust bij stil te staan en te implementeren waar mogelijk.”

Het speelplein is mede mogelijk gemaakt door Plattelands Plus met middelen van Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. “Met dit speelplein vullen we een belangrijke plek in op onze speelweefselkaart”, besluit Soenen. (TP)