Ieper ontvangt 316.000 euro voor het isoleren van het dak van de Lakenhallen

De stad Ieper ontvangt 316.000 euro van Vlaanderen voor het isoleren van de niet-geïsoleerde dakdelen van de Lakenhallen. Hiermee kan het hele dak geïsoleerd worden, goed voor een oppervlakte van 5.894 vierkante.

“Het is belangrijk dat we onze historische gebouwen energiezuinig gaan renoveren, zo ook de Lakenhallen. Het isoleren van een historisch gebouw is echter niet eenvoudig. Maar door de subsidie hebben we de kans om de isolatie correct aan te brengen. De subsidie is een enorme steun voor de stad(skas)”, aldus schepen van Onroerend Erfgoed Philip Bolle.

De stad gaat via het burgemeestersconvenant het engagement aan om de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. “Door een van onze grootste gebouwen te gaan isoleren besparen we maar liefst 30 ton CO2 per jaar. Hiermee willen we het goede voorbeeld geven en de burgers en bedrijven stimuleren om zelf verder actief in te zetten op het isoleren van hun gebouwen. De CO2-besparing is evenveel als 200.000 minder voertuigkilometers per jaar of de CO2-opname door 1200 bomen/jaar”, wist schepen van Milieu Valentijn Despeghel nog te melden.