Ieper ontrolt opnieuw de Vredesvlag op 23 september

Ieper Vredesstad staat ook dit jaar stil bij de Internationale Dag voor de Vrede, die op 21 september gevierd wordt. Op zaterdag 23 september zal op de Grote Markt in Ieper opnieuw de Vredesvlag uitgerold worden.

Sinds 2017 is dat een jaarlijkse traditie. Ook dit alles begint om 13.45 uur met een samenkomst aan de Donkerpoort. De eigenlijke uitrol start om 14 uur onder begeleiding van de Japanse drums Wadaiko Gin no Piyoko. Om 14.30 uur wordt dan geklonken op de vrede. In de marge van de uitrol van de Vredesvlag brengt het dameskoor Belladonna een benefietconcert voor Moeders voor Vrede. (CMW)