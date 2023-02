Ieper herdenkt één jaar oorlog in Oekraïne: “Al één jaar van vernieling, verlies en verdriet”

Onder het Ieperse Nieuwerck kon je de warme solidariteit met het Oekraïense volk voelen door de talrijke opkomst en de muziekkeuze naar aanleiding van het herdenkingsmoment voor de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne.

De Ieperse burgemeester Emmily Talpe verwoordde het krachtig: “Het lijkt onwezenlijk: al één jaar van vernieling, verlies en verdriet. Een jaar van volledige stilstand, een generatie aan de rand van de afgrond. Vijf miljoen kinderen krijgen amper onderwijs. Oorlog raakt ons veel breder dan hetgeen we zien in de media.”

“Met de stad Ieper veroordelen we deze oorlog dan ook ten stelligste en werden er ook al diverse initiatieven genomen om dit te onderstrepen. Ik denk dan heel concreet aan de wekelijkse muzikale intermezzo’s die hier wekenlang op donderdagavond gehouden werden. Ze zorgden geregeld voor kippenvelmomenten. Zoveel solidariteit zien, geeft me een warm gevoel.”

“Het Nieuwerck is als locatie niet zomaar gekozen. Zo willen we iedereen in oorlog hoop geven, want ooit was dat hier aan de lakenhallen ook een slagveld en toch staat het er weer, als nooit tevoren. Laat het een bewijs zijn van het engagement van Ieper om zo de roep om nooit meer oorlog kracht bij te zetten!”

Acts

In aanwezigheid van schepenen Eva Ryde en Filip Bolle, gewezen gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne en talrijke toeschouwers werden een tiental acts gebracht waarbij herdenking, oorlog en liefde centraal stonden. Er werd gestart met het Oekraïense volkslied door Rik Decramer en Yevgeni, gevolgd door een klassiek Oekraïens lied op piano door Anait.

Er was ook ruimte voor een gedicht van Willy Spillebeen (Laatste Gedicht), gebracht door Kathleen Poissonnier. “Ik telefoneerde nog met hem om dat te melden en hij hoopte dat zijn gedicht troost kon brengen.” Toen was het tijd voor Take 5 van Dave Brubeck. De Oekraïense jongeman Tigran die dit bracht bewijst zo zijn klassiekers te kennen. IFFM-medewerkster Ann-Sophie Coene zong a capella ‘where have all the flowers gone’ van Pete Seeger en daarna mocht het getalenteerde tienjarig meisje Valeria pianostudie 51 naar voren brengen. Getooid met de vredesvlag kwam vredesgids Johan naast Imagine van John Lennon nog een persoonlijke boodschap brengen. “Als we vrede willen, moeten we het tonen, zeggen en zingen.”

Het is niet enkel onze strijd voor onafhankelijkheid, maar die van iedereen. Ik ben trots op mijn volk en dankbaar aan België en de Ieperlingen

Nog indrukwekkender werd het toen de jonge Timor, enkel gewapend met zijn stembanden, een Oekraïens lied zong. De toeschouwers waren zichtbaar aangedaan door zoveel jeugdig inlevingsvermogen. Daarna was het de beurt aan Arsenii en Savelii die een Oekraïense jazzversie van Für Elise als een quatre-mains speelden op piano.

En toen was het de beurt aan Ivan, die met zijn ‘No Problemo’-trui en jazzy stem als tiener alle toeschouwers helemaal wist in te pakken met ‘From Heaven’. Als laatste nummer bracht Rik Decramer nog ‘we shall overcome’ en toen zong het talrijk opgekomen publiek ook mee en was daarmee de vredige sfeer bezegeld. Tot slot wilde de Oekraïner Igor nog iedereen bedanken voor zoveel begrip en medeleven. “Het is niet enkel onze strijd voor onafhankelijkheid, maar die van iedereen. Ik ben trots op mijn volk en dankbaar aan België en de Ieperlingen.”

Tijdens de minuut stilte die daarop volgde, kon je een speld horen vallen en de wind gaf kracht aan de Oekraïense vlag, die onder het Nieuwerck wapperde als nooit tevoren!