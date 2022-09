Ook in Oostende sloeg het nieuws van overlijden van de Queen in als een bom: “We hadden gehoopt om haar 100ste verjaardag nog te vieren”, zegt Peter Beyen van het ‘Iengels Wienkeltje’.

Peter Beyen (58) half Brit en half Belg én uitbater van het ‘Iengels Wienkeltje’ in Oostende is in de rouw. Net als zijn Britse moeder is hij immers een fan van het Britse koningshuis. “Het overlijden van de Queen heeft diepe wonden geslagen bij het Britse volk”, klinkt het.

Alleen Engelse producten

Peter verkoopt in zijn winkel in de Oostendse Christinastraat alleen maar Engelse producten. Peter werd in ons land geboren uit een Belgische vader en een Britse moeder en had tot zijn 18de verjaardag de dubbele nationaliteit. “Toen ik 5 jaar was heb ik daar zelfs een jaar gewoond”, vertelt Peter. “Mijn moeder is, niettegenstaande ze al even in ons land woonde, altijd heel Brits gebleven. Ik kreeg de Britse cultuur dus met de paplepel mee. Mijn moeder was grote fan van de Britse monarchie en dat droeg ze over aan mij.”

Emoties ventileren

Hoewel het overlijden van de Britse Queen niet geheel onverwacht kwam, was het donderdag toch even schrikken voor Peter. “Ergens koesterden vele mensen, onder wie ook ik, de hoop om nog haar 100ste verjaardag te kunnen vieren”, gaat Peter verder. “Mensen komen sinds vandaag in de winkel om hun emoties te ventileren. Ze kopen iets kleins en beginnen te praten over de Queen. Je merkt dat het heel gevoelig ligt en dat haar overlijden toch iets losmaakt bij het volk, niet alleen in Engeland, maar over de hele wereld. De Queen is het meest constante geweest sinds de Tweede Wereldoorlog en dat in een veranderende wereld. Ze maakte maar liefst vijftien premiers mee, dan zegt dat heel veel.”

Mensen geholpen

Volgens Peter is niemand meer fan van de Royals dan de Britten. “Je hebt overal voor- en tegenstanders van de monarchie, die al sinds de Tweede Wereldoorlog in vraag wordt gesteld. En dat is ook een beetje een sterk punt. De Queen heeft al die jaren kunnen aantonen dat de monarchie wel degelijk een rol heeft. Vanuit haar rol heeft ze de mensen kunnen helpen op een bepaalde manier. Nog niet zo lang geleden sprak ze de natie toe op het moment dat we in het dieptepunt van covid zaten. Dat heeft heel veel mensen gesteund.”

Peter volgt de situatie in het geboorteland van zijn mama op de voet. “Of ik zelf naar televisie zal kijken om de begrafenis te volgen? Uiteraard, al weet ik nog niet zeker of ik de winkel ga sluiten. Ik kan even goed hier een televisie plaatsen om de uitvaart te volgen. Mensen zullen ongetwijfeld een plaats nodig hebben waar ze kunnen praten”, besluit Peter.