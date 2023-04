Iemand een geveltuintje? Stad keurt reglement goed

Meer groen in het straatbeeld, meer ontharding en een fraaiere aanblik van de stad. Dat is het doel van een nieuw reglement rond geveltuintjes: groenstroken pal aan de gevels van woningen.

Pas op: helemaal nieuw zijn geveltuinen in Gistel natuurlijk niet. Conny Vanborm uit de Dorpsstraat in Snaaskerke won er vorig jaar zelfs de categorie in de stedelijke bebloemingswedstrijd mee. “In het kader van de dorpskernvernieuwing kregen we de kans om zo’n geveltuintje aan te leggen. Ik zie er absoluut de meerwaarde van in. Het zorgt voor meer kleur in de straat, het is goed voor de natuur – denk bijvoorbeeld aan de bijtjes –, het klimaat en de waterdoorlaatbaarheid van de bodem”, zegt Conny. “Wat mij betreft, mogen er zeker nog zulke tuintjes bijkomen.” Dat moet schepen Wim Aernoudt (N-VA) goed gehoord hebben. “Door een reglement aan te nemen, bieden we aanvragers een houvast en brengen we deze mogelijkheid onder de aandacht. Concreet, het gaat dus over de aanleg van een tuintje op het voetpad en tegen de gevel. Het reglement richt zich dus tot Gistelnaars die geen voortuin hebben. De bewoner mag een stuk van het openbaar domein vergroenen en verzorgen. In het reglement is aandacht voor beperking van de hinder en garantie op een voldoende breed voetpad.” Zo moet, afhankelijk van het voetpad, één of anderhalve meter doorgang mogelijk blijven. Ook de maximumbreedte van de geveltuin is vastgepind op 30 of 60 centimeter.

Individueel

“Het uitbreken van de stoeptegels en uitgraven van de ondergrond neemt de stad voor haar rekening”, vervolgt de schepen. “De eigenlijke aanplanting kan de aanvrager zelf naar eigen smaak uitvoeren. Twee keer per jaar worden de aanvragen gegroepeerd. Na individuele beoordeling op basis van het reglement en eventuele goedkeuring, worden de oppervlaktes uitgegraven. Er kwamen al verschillende aanvragen spontaan binnen, wat het beste laat vermoeden.” Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het reglement, dat iedereen kan lezen op de website www.gistel.be. (TVA)