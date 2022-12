Iedereen welkom op publieksopening De Krokodiel in Middelkerke

Dit weekend vindt de officiële publieksopening plaats van het vrijetijdspark De Krokodiel aan de Westendelaan in Middelkerke. Met onder meer een nieuwe padelsite en fitnesszaal herbergt het park nu vier topfaciliteiten voor de perfecte sportbeleving.

Het voorbije jaar heeft sportpark De Krokodiel, sinds 1998 de centrale plaats bij uitstek voor sportbeleving in Middelkerke, een enorme transformatie ondergaan tot Vita Krokodiel. Waar vorig jaar nog het indrukwekkende complex met daarin gloednieuwe zwembad en de nieuwe sporthal in gebruik werden genomen, kwam daar nu recent met de Mooze Liftestyle Gym en Golden Point – het vroegere Padel on the Beach – enkele belangrijke en populaire troeven bij.

Kunstwerk

Het weekend staat vooral in het teken van het grote publiek die een waaier aan activiteiten mag verwachten. Het gebouw met de zwembadvoorzieningen en de sporthal – Vita Krokodiel – zijn al een tijd in gebruik”, vertelt Lucas Vercaigne, manager van het complex dat beheerd wordt door de Vita Groep. “Dit weekend zullen we wel in de inkomhal een kunstwerk onthullen van Bart ‘Bartje’ Vereecken, projectleider bij de Vita Groep en een van de grote bezielers van dit project. Hij heeft de opstart jammer genoeg nooit mogen meemaken. Hij overleed vorig jaar op amper 48-jarige leeftijd. We kunnen terugblikken op een succesvol jaar en bieden dan ook tijdens het officieel openingsweekend een leuk programma aan.”

Eigen fitness

Dit weekend staan dan ook tal van activiteiten op het programma zoals een hindernisparcours in het zwembad en een sporthal die omgetoverd is tot een groot speelparadijs voor jong en oud. Maar er is meer. Ook de nieuwe padelsite Golden Point opent officieel de deuren en daar kan iedereen deelnemen aan verschillende gratis initiaties zoals picklebal, padel en salsa. Recent opende in Vita Krokodiel de afzonderlijk uitgebate en gloednieuwe fitness Mooze lifestyle Gym. Het Urban Sports Park is er dan weer voor de fietswaaghalzen en naast het Vita-complex met zwembad/sporthal en Golden Point padelinfrastructuur een vierde troef voor sportpark De Krokodiel. Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zakt zaterdag af naar Middelkerke. (DVL)