Iedereen welkom in vernieuwde brasserie Vivaldi

Met een terugkeer naar de vroegere naam Vivaldi hoopt uitbater Gilles Delacroix (56) ook de Blankenbergenaar en tweedeverblijver over de drempel van zijn sfeervolle brasserie op het Stationsplein te halen.

“We zijn een van de 25 Value Stay budgethotels in België, maar de brasserie werd een tijdje geleden volledig vernieuwd en sinds vorige zomer hebben we er ook een mooi zonneterras bij. Het probleem is dat de meeste mensen niet weten dat ze hier ook welkom zijn zónder in het hotel te verblijven. ‘We dachten dat dit enkel voor de gasten was’, hoor ik altijd”, aldus Gilles.

Je kan er bovendien ook tafelen in stijl. “We zijn van een snackkaart geëvolueerd naar een meer culinaire beleving. Vlaamse klassiekers met een eigen touch. Eén keer per maand organiseren we hier een jazzy ‘pianodinner’ met een viergangenmenu en stemmige muziek op de achtergrond. Jurgen Degryse, pianoleerkracht aan de stedelijke academie, komt hier dan spelen. Ook een cava- en oesteravond met livepianomuziek staat vast op de agenda”, aldus nog Gilles.

Hij hoopt dat stilaan meer locals de weg vinden naar zijn brasserie. “Vroeger werd deze ruimte enkel als ontbijtzaal benut, maar ik zag er meer potentieel in. Onze gasten blijven hier na het tafelen graag nog wat plakken bij de open haard”, besluit hij.