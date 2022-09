Iedereen welkom bij wijndomein De Nachtegael in Zonnebeke

Op 24 en 25 september zet wijndomein De Nachtegael in de Langemarkstraat zijn deuren open voor het publiek.

In 2018 begon Dirk Syx ( 58) met de uitbouw van Wijndomein de Nachtegael. Het werd een nieuwe episode in zijn reeds rijkgevuld leven. Nu zijn de gebouwen af en op het 10 hectare grote domein zijn er reeds 40.000 wijnstokken aangeplant. In 2024 worden er nog 25.000 bijgeplant op de ouderlijke hoeve in Geluveld en Beselare. “Of alles dan voltooid is? Het is eigenlijk nooit af. Ik ben blij dat ik eindelijk kan openen maar er spoken al nieuwe ideeën in mijn hoofd”, stelt Dirk met glinsterende ogen. “Het wordt een lanceerweekend met 14.000 flessen waarbij we twee wijnen lanceren: de Overture en de Prelude. De Overture bestaat uit twee mousserende wijnen terwijl de Prelude een heel lekkere witte wijn is, gemaakt uit een blend van drie druiven.”

Historisch en modern

“Wijndomein de Nachtegael is genoemd naar het vroegere gehucht en de vroegere bestaande herberg”, verduidelijkt Dirk. “Voor de naam van mijn wijnen zijn we heel ver in de tijd gegaan, dit tot 1073 in de tijd van de Augustijnenabdij. De wijnen hebben de naam gekregen van de abten die de abdij bestuurd hebben. Alles is dus verankerd met Zonnebeke”, stelt hij enthousiast. Voor de uitbouw van het domein heeft Dirk werkelijk aan alles gedacht. Alle gebouwen zijn toegankelijk voor minder mobiele personen en ook alle deuren hebben voldoende breedte, voorzien van toegangscontrole, er zijn liften, vlot toegankelijke paden en alle sanitair is aangepast. Op de parking staan er ook al elektrische laadpalen. In de gebouwen werd niets aan het toeval overgelaten.

Arc of Wines

De evenementenzaal voor 100 personen is beschikbaar voor bedrijven en verenigingen. Het is de ideale plaats voor het proeven van de wijnen, vergezeld van aangepaste hapjes. Maar de parel is de Arc of Wines. Dit is de plaats waar een waaier van Belgische wijnen te proeven is. Vanaf tien personen kan een bezoek, gecombineerd met eventueel menu en deskundige uitleg, aan deze sublieme wijnkelder gebracht worden. Wijndomein De Nachtegael is een prachtige nieuwe toeristische culinaire troef voor Zonnebeke. “Nu werken we hier al met 8 personen”, vult Dirk aan. “Zes van hen zijn gepensioneerden, bij gebrek aan jongeren. Ik ben heel tevreden want ze werken heel secuur en gemotiveerd.” (NVZ)